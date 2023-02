Carlos Rivera se sincera sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez: 'Ella se convirtió en mi vida'

Más enamorado que nunca, Carlos Rivera habló en una franca entrevista para el programa Ventaneando de la felicidad y la plenitud que ha alcanzado a lado de Cynthia Rodríguez desde que se comenzaron a escribir los primeros capítulos de su historia de amor hasta hoy, que disfrutan de un sólido matrimonio. Han sido contadas las ocasiones que la pareja se ha aventurado a revelar detalles de su relación, dejando claro de esta manera lo importante que es para ellos que los momentos más significativos que ha compartido sean únicamente suyos. Sin embargo, el cantante ha aprovechado el lanzamiento de Sincerándome, su nuevo álbum discográfico y uno de los más íntimos en sus casi dos décadas de carrera, para abrir una ventana hacia su privacidad, poniendo bajo la mirada pública cómo ha sido el dichoso camino que recorre de la mano de la conductora tras contraer nupcias.

El intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro expresó lo agradecido que está por tener en su vida a Cynthia, a quien le dedica tres temas de su nuevo disco, Un viaje a todas partes, Digan lo que digan y La carta. El artista explicó que la primera canción nació por una recopilación de imágenes que la actriz hizo con motivo de su aniversario: “Me mandó un video con todas nuestras fotos de los momentos que hemos vivido juntos, lo primero que se me ocurre después de que termino de ver el video es: ‘cuánto quisiera decirte lo agradecido que estoy porque viniste a mi vida’, ésta canción que habla de las cosas más bonitas e, incluso, de las no tanto, que por eso dice: ‘cuando nos fuimos lejos de aquí, cuando huímos de todo y de todos’”.

Carlos mencionó que guardarse para sí cada aspecto de su relación les ha permitido gozar en mayor medida el tiempo que pasan juntos: “Nosotros nunca damos réplica porque no lo vemos necesario y lo único que hacemos es amarnos profundamente y ser felices, hemos descubierto que entre más nos guardamos y protegemos más felices somos, menos se meten con nosotros”. Al abordar la inspiración del tema La carta -con el que la pareja se comprometió-, Carlos señaló que la composición es un reflejo de lo que representa su esposa para él: “Todo lo que yo puedo sentir por Cynthia, ella se convirtió en mi vida”.

El cantante recordó el instante en el que supo que la conductora era su alma gemela: “Yo me enamoré de ella de toda la vida, desde que la vi. Con ella fue amor a primera vista, debo decir que desde que conocí a su mamá, que estábamos en el Desafío de estrellas, le dije: ‘señora, yo me voy a casar con su hija’. Ha sido, de verdad, lo mejor que me ha pasado en la vida”. Añadió que el matrimonio ha sido “maravilloso”. “Hemos podido incluso hasta disfrutar más. A partir de que dejó el programa me ha podido acompañar más”, dijo.

Conmovido, el artista indicó cómo enfrentó el proceso de duelo mientras cumplía con sus compromisos laborales: “Traía un agotamiento emocional muy importante porque cuando llega el éxito o la fama o como sea que se le llame cuando tu estás logrando todos tus sueños y lo que deseas se multiplica todo, lo bueno y lo malo (...) Sin embargo, en los últimos meses ha sido más que nunca así, después de perder a mi papá, salir a cantar y sonreír para las fotos, y quedar bien porque tienes que quedar bien, no hay de otra. Pero al principio fue muy difícil y duro. Llegaba a mi casa a llorar”.

