Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se unen para celebrar a su hija Kailani con una increíble fiesta

Aunque el cumpleaños de la pequeña Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, es el próximo 25 de febrero, para los Derbez las celebraciones han comenzado desde este fin de semana. Y es que la pequeñita ha disfrutado de su primera fiesta en compañía de sus papás, quienes como suele suceder con todos los eventos especiales relacionados con la vida de su hija, se han unido para hacer de este día el más especial y consentirla al máximo, haciendo gala de la excelente relación que han formado a raíz de su separación, siempre teniendo como prioridad a la hija que tienen en común.

A través de sus historias de Instagram, Aislinn ha hecho eco de la divertida fiesta que organizó para su pequeñita, compartiendo con sus fans algunos detalles de todo lo que preparó para celebrar el cumpleaños de su primogénita y de todas las actividades que dispuso para divertir a todos sus invitados, entre los que estuvieron Michelle Renaud y su pequeño hijo Marcelo. Burbujas gigantes, salón de belleza en donde incluso la cumpleañera se cambió el color de pelo a rosa y por supuesto, un increíble paste de unicornios fueron tan solo algunos de los elementos que hicieron la fiesta de Kai la más divertida, según se puede apreciar en las fotos y videos que ha compartido la intérprete en sus redes.

Por otro lado, en los videos también se puede apreciar como Kailani tuvo un día muy especial, pues en todo momento estuvo acompañada por sus dos papás, especialmente a la hora de soplarle a las velitas de su pastel, un instante en el que pudimos ver a Mauricio y Aislinn animar a su hija y acompañarla en este instante tan familiar, dejando en evidencia la buena relación que existe entre ambos famosos, quienes sin duda se mantienen unidos en el amor que tienen por su pequeñita.

La buena relación de Aislinn con Mauricio

Más allá de las diferencias por las que se separaron, Aislinn Derbez se siente plena del lazo cordial que ha forjado con Mauricio Ochmann, quien asegura es un padre ejemplar para su hija Kailani. Del mismo modo, expresó cómo asume el divorcio, una circunstancia que regularmente se asocia con algo negativo, aunque no siempre es así. “Yo de verdad ahorita volteo y digo: ‘Dios mío, gracias por lo que me pasó, gracias porque en ese momento no me daba cuenta, no lo veía’, y para nada me gustaría volver a esa versión de mí misma, y ahora es como que volteo a ver al papá de mi hija, lo quiero muchísimo, pero como papá de mi hija me parece lo máximo y me llevo increíble con él… En realidad, para mí es de los logros más increíbles de mi vida, es un éxito…, comentó la intérprete durante una charla que sostuvo con Michelle Renaud para su podcast La Magia del Caos.

Aislinn también habló de la situación que ambos enfrentaron cuando tomaron la decisión de hacer pública su separación, expuestos a la crítica de las personas que solían especular en torno a ellos. “Yo me acuerdo que en mi proceso lo estábamos viviendo los dos desde un lugar tan respetuoso, tan amoroso. Realmente era como de: ‘Duele, pero ahí la estamos llevando’. Nos veíamos y la gente ahí afuera (especulando)… puras tonterías…”, contó.