El Potrillo y sus hijos recuerdan a don Vicente Fernández en el que sería su cumpleaños 83

La partida de don Vicente Fernández ha sido un acontecimiento del que su familia poco a poco ha ido reponiéndose, refugiándose en los recuerdos que junto al ‘Charro de Huentitán’ lograron crear y que hoy los hace sentir más cerca de él, a pesar de su ausencia física. Algo que ha quedado en claro durante la celebración del que hubiera sido el cumpleaños número 83 de don Vicente, una ocasión en la que su familia aprovechó para recordar al intérprete y su vida junto a él, así como todo su legado. Especialmente su hijo Alejandro Fernández, quien a través de sus redes sociales se mostró nostálgico al evocar la vida y obra de su progenitor, dejando en claro lo mucho que lo extraña.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, ‘El Potrillo’ compartió una serie de fotografías y videos, en los que mostró algunos de los instantes más entrañables que vivió al lado de don Vicente, los cuales le sirven como consuelo ante su ausencia. “Ay, jefe. Hoy ha sido un día de muchos recuerdos y más por ese Mexicano En La México. Qué honor será seguir tus pasos hasta el centro de ese ruedo”, expresó el intérprete al recordar aquel histórico concierto que su padre ofreció en la Plaza de Toros México en 1984, una hazaña que Alejandro está por repetir, pues en mayo de este año ofrecerá un concierto en el mismo recinto como homenaje a su padre.

En su mensaje, el intérprete no pudo evitar uno de los instantes más especiales que vivió justo antes de un show, cuando recibió la visita sorpresa de don Vicente, cerrando sus palabras con una emotiva felicitación. “Estaba acordándome de ese día que entraste por sorpresa a mi camerino antes de un show en nuestra Guadalajara e hiciste que todo lo demás desapareciera. Pareciera que toda la vida fue ayer. Te extrañamos y te amamos más que nunca. Feliz cumpleaños, viejo chulo. Tu mijo”, finalizó.

VER GALERÍA

Los hijos del ‘Potrillo’ también recordaron a su abuelo de una forma muy especial, dedicándole al fallecido artista los mensajes más especiales. “No pasa un sólo día sin que te piense Tata, pero ahora siempre estarás conmigo, aquí en casa”, compartió Alex Fernández en su perfil de Instagram, donde además compartió parte del proceso de creación de una escultura dedicada a la memoria de su abuelo, la cual tendrá en su casa en un lugar muy especial, según reveló el joven intérprete. Por su lado, Camila subió varias historias en las que mostró algunos de los momentos más especiales al lado de su abuelo. “El cielo está de fiesta. Feliz cumple en el cielo, Tata. ¡Te amo mucho!”, expresó la intérprete.

Conmovido por el recuerdo de su padre

En una reciente charla que sostuvo Alejandro Fernández con Jessie Cervantes para EXA, el intérprete habló de cómo el recuerdo de su padre, don Vicente Fernández, lo invadió de golpe a través del repertorio musical que interpretó durante un show que ofreció hace unas semanas en el palenque de la Feria de León junto a su hijo Alex, algo que incluso lo conmovió hasta las lágrimas. “Me llegó también, cantó Alex, llegó el momento en que nos íbamos a presentar, cantamos las canciones que cantaba con mi papá, entonces ahí sí me dio mucha nostalgia y me solté a llorar, algunas cosas no machaban…”, dijo conmovido.

VER GALERÍA