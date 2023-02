Por primera vez, Carlos Rivera da detalles de su boda con Cynthia Rodríguez: ‘Mi papá pudo estar ahí’

A lo largo de los más de 17 años de carrera como cantante que tiene Carlos Rivera nunca se había mostrado tan abierto a la hora de compartir públicamente detalles de su vida personal, como hasta ahora que lanzó Sincerándome, su nuevo álbum. Haciendo honor al nombre de su nuevo disco, Carlos concedió su entrevista más sincera a Ventaneando donde conversó con Linet Puente de uno de los días más importantes de su vida: su boda con Cynthia Rodríguez. Debido a que la relación con la cantante se convirtió en su mayor fuente de inspiración a la hora de realizar este nuevo material discográfico, el ex académico compartió por primera ocasión detalles de su enlace matrimonial con la también conductora con quien se dio el “sí, acepto” durante el verano pasado en Europa donde tuvieron la oportunidad de recibir la bendición del Papa Francisco en el Vaticano.

El cantante comenzó este relato hablando de la canción La Carta, un tema que le compuso a su esposa y con el que le pidió matrimonio: “En este álbum yo hablo todo lo que nunca hablo en las entrevistas, todo aquello que la gente tiene curiosidad de saber está en estas canciones. Es una canción que se llama La Carta, todo lo que yo puedo sentir por Cynthia, todo lo que se convirtió en mi vida ahí lo puse todo y al final, es inesperado”, comentó sobre esta sencillo que se ha convertido en parte del soundtrack en su historia de amor. Cuando Linet le preguntó a Carlos por qué eligieron el Vaticano para unir sus vidas, el cantante respondió: “Para que nadie nos encontrara”.

Desde que Carlos le pidió matrimonio a Cynthia, los cantantes sabían que querían un enlace privado, en el que únicamente estuvieran acompañados de su círculo más cercano: “Ha sido, de verdad, lo mejor que me ha pasado en la vida, yo busqué proponerle matrimonio y lo hice un año antes, nos lo guardamos. Ya cuando se planeó fue ¿dónde lo vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer?, quisimos que fuera muy íntimo, realmente, era solamente la familia”, explicó. De los recuerdos más entrañables que tiene el cantante de su enlace con Cynthia fue la presencia de su papá quien sí fue testigo de su boda: “Yo creo de las mejores cosas fue que mi papá pudo estar ahí”, confesó el cantante quien en agosto pasado despidió a su papá, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera.

Para Carlos, el hecho de que su papá haya sido testigo de su boda con Cynthia es, sin duda, el detalle más especial de aquel enlace, debido a que, fue sólo un par de meses después que se tuvo que enfrentar al sensible fallecimiento de quien, en vida, no sólo fue su papá, sino también su mejor amigo: “Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció. Quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada, porque ya te has curado”, escribió el cantante sobre la muerte de su papá en su Instagram.

Carlos y Cynthia, listos para ser papás

Ahora que ya son marido y mujer y están atravesando por una de las mejores etapas, Carlos reconoció que están muy ilusionados con la idea de convertirse en papás: “Estamos buscando sí, si Dios quiere, este año”. Sobre cómo han pasado estos primeros meses de casados dijo: “Lo único que hacemos es amarnos profundamente y ser felices, hemos descubierto que lo que más nos guardamos y más nos protegemos, más felices somos y menos se meten con nosotros”, comentó haciendo referencia a por qué no les gusta compartir este tipo de información con la prensa. Por último, el cantante reconoció que desde que Cynthia dejó Venga la Alegría han tenido más oportunidad de disfrutarse como pareja: “¡Maravilloso! Hemos podido, incluso, hasta disfrutar más a partir de que dejó el programa ha podido acompañarme más”, finalizó.