‘Estaré para ti siempre’, Gabriel Soto a su hija Elissa Marie en su cumpleaños número 14

El 17 de febrero siempre será un día muy especial en la vida de Geraldine Bazán y Gabriel Soto debido a que debutaron como papás con la llegada de Elissa Marie, su primogénita, quien este viernes celebra su cumpleaños número 14. A través de Instagram, ambos actores dedicaron cariñosos mensajes de felicitación a su primogénita quien, como ellos, ha mostrado su inquietud por la actuación, de hecho, a su corta edad, ya debutó en televisión en proyectos como la serie, 100 días para enamorarnos, una historia en la que compartió créditos con su mamá. Además del festejo que disfrutó en casa, en redes sociales, sus famosos papás quisieron dejar un lindo recuerdo de esta especial fecha.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de Mi destino es amarte compartió una especial publicación dedicada a su hija mayor, Elissa Marie, quien lleva ese nombre en honor a su mamá, doña Elisa Díaz Lombardo que falleció cuando él era un niño: “No puedo creer que ya cumplas 14 años hija mía. No sabes lo orgulloso que estoy de ti, de ver en la mujer que te estás convirtiendo. Inteligente, madura, amorosa. Estaré para ti siempre que me necesites para apoyarte, para acompañarte y para ser tu guía. Te amo con toda mi alma y sabes que eres todo para mí”, le escribió el actor a su primogénita, con quien tiene una relación muy cómplice, pues desde hace un tiempo es su principal pareja a la hora de hacer videos de Tik Tok.

Para Gabriel sus hijas siempre han sido su prioridad y a pesar de estar muy ocupado con su agenda laboral, siempre se hace tiempo para convivir con las niñas. Como parte de la felicitación de Soto a su hija, el actor incluyó uno de los divertidos videos bailando en los que ha participado en la red social de la adolescente, donde también es muy común ver a su mamá, Geraldine Bazán. Hace unas semanas, cuando el actor concluyó las grabaciones de la telenovela, Mi destino es amarte, no pudo contener las lágrimas de pensar todo el tiempo que sacrificó junto a sus hijas para dar vida a este protagónico: “A mí, mis hijas me dicen: ‘Papá ya no trabajes tanto, nunca te vemos, pero ellas son mi motivación”, comentó visiblemente conmovido el actor quien, en los últimos meses, estuvo inmerso en ese proyecto.

La felicitación de Geraldine Bazán

Orgullosa de ver crecer a su primogénita, con quien escribió sus primeros capítulos como mamá, Geraldine Bazán, también utilizó su cuenta de Instagram para desearle un feliz día de la adolescente: “Eres el mejor viaje, uno de los regalos más hermosos que me dio la vida, mi cómplice, mi mejor amiga. Te amo hija mía @elissasbb”, le escribió la actriz junto a un álbum de fotos en el que incluyó varias imágenes de la cumpleañera, desde que era una bebé, hasta cómo luce actualmente. Desde que Elissa expresó sus ganas de seguir los pasos de sus papás en la actuación Geraldine ha estado apoyándola, de hecho, en la serie de Netflix, 100 días para enamorarnos, la adolescente interpretó a la hija de Bazán.

Convertida en una mamá muy comprometida a seguir los sueños de sus dos hijas, Geraldine Bazán la cobijó en su debut como actriz de series: “Elissa va a debutar, pero les cuento después”, declaró hace 3 años Geraldine a las cámaras de Ventaneando donde, por primera ocasión, Elissa Marie, habló de este proyecto: “La verdad es muy cool, porque es mi primera vez y a parte, lo estoy haciendo con mi mamá”, comentó la joven actriz. En aquella ocasión, Elissa confesó que una de las condiciones que le puso su papá para darle permiso fue cumplir con el colegio: “Voy a intentar no faltar. Mi papi me dijo que por él estaba bien, que con que estuviera bien con la escuela y que encontrara una manera de ir y venir estaba bien”, reconoció. Por su parte, Geraldine dejó claro que esta colaboración se diera bajo los términos más amables para la niña: “Tengo pautado con la producción que, mientras menos llamados tenga y en fin de semana, mejor. Ella tiene la cosquillita y la invitaron a participar, así que, qué mejor que sea en este proyecto, como mi hija”.