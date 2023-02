¡Ya sabemos quién diseñará los vestidos de novia de Paulina Goto! La actriz reveló detalles de la elección de sus vestidos y su futuro esposo no tardó en reaccionar

Desde que hiciera público su compromiso amoroso, Paulina Goto ha estado enfocada en una importante misión; la de poner en marcha, junto a su futuro esposo, Rodrigo Saval, los preparativos de su soñada boda. Mientras la guapa actriz prefiere ser discreta en torno a algunos de los planes que van tomando forma, sí prefirió compartir la enorme emoción de uno de los instantes más esperados por cualquier novia; el de la elección del vestido, o mejor dicho en este caso, de ¡sus vestidos! Con el sentimiento a flor de piel, y visiblemente entregada a disfrutar de ese momento, la intérprete se dejó sorprender durante las pruebas, revelando a sus fans el nombre de la prestigiada casa que se encargará de la confección de estos diseños con los que lucirá espectacular para su gran día.

Cercana como siempre a sus seguidores, Paulina publicó un breve clip en su cuenta de Instagram en el que da detalle de su importante cita con la reconocida modista Rosa Clará, quien la recibió personalmente en su taller para revisar los detalles de sus vestidos de novia. Sin duda, una experiencia inolvidable en la que se le mira feliz y muy entusiasmada, atenta a cada una de las especificaciones del minucioso trabajo que se ha realizado hasta ahora. En un instante, la actriz se muestra feliz y sorprendida al apreciar el vestido que llevará en la boda civil, al mismo tiempo en que mira con atención los bocetos y materiales textiles con los que se han confeccionado estos exclusivos diseños.

En un fragmento del video, Paulina se deja ver luciendo un vestido largo de organza en corte princesa, perfectamente estilizado para resaltar su silueta gracias a su escote palabra de honor, mismo que incluye detalles de pliegues horizontales para dar mayor elegancia al diseño. En las imágenes, la actriz aparece posando cual modelo, regalando algunas sonrisas a la cámara. En otro momento, aparece usando un vestido blanco en corte sirena, el cual le permite resaltar su figura y lucir elegante. Lo cierto es que estos no serán los diseños que llevará, pues los definitivos siguen siendo una sorpresa. “Rosa Clará va a hacer mis vestidos de novia... ¡sí! dije vestidos, porque quiero celebrar en grande. Gracias por darle visión a mis sueños. Ya vi los diseños y OMG... @rosa_clara”, escribió la estrella en sus redes sociales, al pie del clip que ha acumulado miles de “me gusta”.

La reacción de su futuro esposo

Si bien el tema de la elección del vestido suele llevarse a cabo de manera discreta por la novia, según dicta el protocolo, Paulina Goto quiso anticipar un poco de esta ansiada labor que la mantiene muy entusiasmada. La reacción de sus fans fue inmediata, pero sin duda la de su futuro esposo no pasó desapercibida entre quienes han seguido de cerca la historia de amor de la pareja. Luego de dar a conocer el clip, Rodrigo Saval no tardó en comentarle a su novia, haciéndolo de manera simpática. “Yo no debería de estar viendo esto”, escribió, agregando a su texto un emoticón con la carita de un mono cubriéndose los ojos.

Eso sí, Paulina quiso dejar claro a su prometido que lo que vio en el video no es lo que verá el día de su esperado enlace, pues los vestidos elegidos para tal ocasión serán una sorpresa para la que tendrá que esperar. “@rodrigosaval los que traigo puestos no son jajaja. Va a ser sorpresa”, escribió la actriz al final de los comentarios, haciendo crecer las expectativas entre quienes están ansiosos por no perder detalles del día de la boda.

