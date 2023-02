Talina Fernández se abre de capa y habla de la partida de su hija Mariana: ‘Dios lo decidió’

En abril próximo se cumplirán 18 años de la lamentable partida de Mariana Levy, hija de Talina Fernández quien, como nunca, recordó la sensible muerte de su hija, a la edad de 39 años, durante un intento de salto. Para la Dama del buen decir, recordar a Mariana es un acto de todos los días, así se lo confesó a Yordi Rosado durante la entrañable entrevista que le ofreció para su canal de Youtube en la que recordó aquel día en que se enteró que la conductora de Nuestra Casa había fallecido. Con los años, Talina ha ido encontrando la manera de entender la partida de su hija, ya que, con su ausencia, tuvo que tomar el rol de mamá con su nieta María, su nieta mayor, a quien adoptó de manera legal tras la partida de la protagonista de La pícara soñadora.

Talina recordó la dulce personalidad de su primogénita: “Era decentísima mi hija, Mariana era suave, dulce, cuando se enojaba, yo me escondía debajo de la mesa”, comentó divertida. A pesar de que ha sido muy complicado vivir con la ausencia de Mariana, resaltó la gran historia que tuvieron como madre e hija: “Tuve la fortuna de tenerla 39 años, tuve la fortuna de ser su mamá, tuve la fortuna de olerla, de viajar con ella, Dios ha sido muy bueno con ella”. Durante esta plática, Talina recordó cómo se enteró de lo que le sucedió a su hija describiendo aquel día como: “Hórrido”. La dama del buen decir recordó dónde se encontraba cuando se enteró de lo ocurrido: “Me estaba maquillando para nuestra casa y me habla Pirru, no entendía nada, lo único que le entendí fue un paro cardíaco, ya no entendí la respuesta”.

La conductora recordó de que llegó a un hospital, ubicado en la zona de Prado Sur en el que se enteró de la noticia: “Yo entré sin saber si seguía viva, veo a todas las enfermeras rezando y digo: ¿dónde está mi niña?, y estaba en el suelo, ahí la habían tratado de reanimar”, contó. Aunque no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo, decidió estar con su hija para mostrarle su amor: “Me acosté en el suelo y la abracé, la besé, le puse un poco de maquillaje, porque era bonita”. A pesar del momento tan complicado que estaba viviendo, Talina salió adelante porque sabía que sus nietos la necesitaban, en especial María, la mayor: “Pensé en mi nieta María, que no es hija de Pirru. Le hablé a Ariel y le dije: ‘Quiero a adoptar a mi nieta’ y me dijo: ‘Lo que sea bueno para mi hija y me fui al DIF a adoptar a mi nieta’”.

A la distancia, Talina ha ido aceptando vivir con la ausencia de Mariana: “Mi amor, Dios lo decidió, por alguna razón que ya me enteraré”, añadió. La conductora confió que, en algún momento entenderá por qué tuvo que enfrentar esta dolorosa situación que cambió su vida para siempre: “Porque yo me voy a echar uno cigarritos con Dios Mi amor, Dios lo decidió, por alguna razón que ya me enteraré, porque yo me voy a echar unos cigarritos con Dios, porque es amigo de todos y le voy preguntar: ¿Qué pretendías? ¿por qué me la quitaste tan pronto?”. La conductora confesó que en el buró de su recámara tiene una foto de Mariana a la que le cuenta su día a día, reconoció que esta es la manera que ha encontrado para comunicarse con ella.

¿Qué ocurrió aquel día?

Como pocas veces, Talina le contó a Yordi qué fue lo que pasó aquel día: “Se acercaron unos malos con pistola y Mariana se acercó a un policía de un edificio que no traía ni un palo para pegarle a los malos y regresa corriendo y Pirru estaba abajo del coche y Mariana le dijo: ‘Me voy a desmayar y cayó muerte’”. Talina dio a conocer que su hija no tenía ninguna condición médica que podría provocar aquel desenlace: “No, nada, nada, jamás”. La conductora cree que el estrés de su hija fue provocado por la situación particular de ese día que viajaba en su camioneta con su hija María y varias de sus amigas con quienes se dirigía a un parque de diversiones para celebrar el cumpleaños número 10 de María: “La habían asaltado dos veces y le habían quitado sus joyitas, en Las Lomas, pero aquí se sentía responsable de todas las amiguitas de María”, explicó.