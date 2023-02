Juan Pablo Medina habla de su vida después de su crisis de salud: ‘Estoy apenas viviendo el proceso del duelo’

Ha pasado ya un año y medio desde que Juan Pablo Medina sufrió una complicación médica que derivó en la amputación de parte de su pierna derecha, una situación que ha enfrentado dando lecciones de valentía. Como nunca, esta semana, el actor compartió su testimonio de vida en el podcast Cracks, donde le narró a Oso Trava, conductor de este proyecto, qué fue lo que ocurrió el 15 de julio del 2021, día en que toda su realidad cambió. Además de contar por primera ocasión cómo fue que comenzó la pesadilla que lo llevó a urgencias, el actor también habló del proceso de duelo que se experimenta tras una cirugía de esta naturaleza.

Para sorpresa de la audiencia, Juan Pablo reconoció que ha tenido la oportunidad de ver las cosas positivas que le dejó: “Es un proceso muy lindo la verdad, porque no pasa nada, al final estoy aquí y mis posibilidades se abrieron increíblemente, mi mente estaba muy cerrada antes”, comentó. Según narró, una de las partes más complicadas tras la amputación fue aprender a vivir desde otra realidad: “Entenderme en otro contexto, entenderme en algo que no sé cómo es, yo nunca había imaginado mi vida sin jugar los domingos futbol, que era mi terapia de toda la vida, era algo sagrado para mí”. Reconoció que el amor de su familia fue primordial en su recuperación: “Era agarrarme del amor que me estaban dando y decir: ‘Vamos para delante"'.

Aunque estuvo cobijado en todo momento por su círculo más cercano, desde que ingresó al hospital, Juan Pablo tuvo un pensamiento que le provocaba mucho miedo: “Lo de la carrera estuvo todo el tiempo en mi cabeza, dije: ¿qué voy a hacer?, porque mi carrera se acabó’. Eso estuvo presente”. A pesar de que era su más grande miedo, al poco tiempo, Juan Pablo descubrió que sí había un lugar para él en la industria y se incorporó a las grabaciones de la serie Soy tu fan, un proyecto muy especial para él: “Afortunadamente hubo chamba y fue el regreso de una serie con amigos, creo que no hay mejor manera de regresar a chambear”. Debido a que todo ocurrió muy rápido, el actor reconoció que apenas en los últimos meses ha tenido la oportunidad de tomarse el tiempo de analizar lo que vivió.

Aunque la palabra duelo está directamente relacionada con el dolor, para Juan Pablo, esta ha sido una etapa de descubrimiento personal: “Estoy apenas viviendo el proceso del duelo, creo que la cabeza es muy poderosa. No he parado en este proceso de entrenamiento mental y físico, pero lo emocional lo tenía guardado hasta hace poco tiempo. Desde hace dos meses he estado trabajando en qué fue lo que me pasó, por qué me pasó y he estado con terapias psicológicas, psiquiátricas todo este tiempo, pero realmente, hasta hace poco me está cayendo más el veinte del duelo y la aceptación”, añadió. Para Juan Pablo acomodar los sentimientos en su cabeza ha sido sanador: “Tenía muy claro que tenía que trabajar en mí y eso es lo que he hecho en este último año y medio”.

Su testimonio, una inspiración

Una de las cosas que lo puso en perspectiva fue haber atravesado este proceso desde un lugar de privilegio y así lo explicó: “De entrada, haber pasado todo esto con todas las facilidades, todos los servicios, con todo a la mano, es un privilegio impresionante y es algo que yo, ahora en este lugar, viendo a la gente que no lo tiene, debe ser durísimo, entonces, ahí hay algo que se despertó en mí de poder ayudar a la gente que pasó o que está pasando por esto y que no tiene los recursos para nada”, comentó. Por otra parte, el actor también quiere abrir este tema con su audiencia para ayudar, con su experiencia a otras personas: “Yo nunca en las redes supe muy bien qué hacer, soy malísimo y ahora, digo esto me sirve como terapia, porque voy a ver mi evolución y la respuesta que he tenido de la gente es espectacular, todo tipo de personas, el simple testimonio es, de alguna manera, una inspiración”, puntualizó el actor.