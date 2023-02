Ángela Aguilar sobre las críticas: ‘Mis papás y mi hermano siempre me van a defender de todo’

El próximo 4 de marzo, la dinastía Aguilar hará historia al presentarse por primera ocasión con el show Jaripeo sin fronteras en la monumental Plaza de Toros México con capacidad para 50 mil personas, una presentación de la que hablaron en conferencia de prensa: “Este es el reto más grande que hemos tenido en la Ciudad de México”, confesó Pepe Aguilar durante este encuentro con los medios, al que acudió en compañía de sus hijos, Ángela y Leonardo. Aunque la familia estaba centrada en hablar de esta importante presentación, llegó un momento en el que la intérprete de Ahí donde me ven enfrentó cuestionamientos relacionados a las críticas de las que ha sido objeto en redes sociales en los últimos meses. Dando lecciones de madurez, Ángela respondió, luego de que su papá y su hermano le mostraran públicamente su respaldo.

Todo comenzó cuando recibió la primera pregunta por parte de la prensa, haciendo referencia a ese tema: “Yo lo que he visto es que la gente la quiere muchísimo Qué agonía está en número uno en varios países, ¿por qué no le preguntas eso?”, le respondió Pepe Aguilar a uno de los reporteros, fue en ese momento, que Ángela confesó que está consciente que, como figura pública, tendrá que enfrentar este tipo de cuestionamientos: “Entiendo tu pregunta, ¿por qué?, porque es algo de lo que todo mundo ha estado hablando y como persona pública tengo que vivirlo”. Conmovida por la reacción que tuvieron su papá y su hermano Leonardo, Ángela aclaró: “Mis papás y mi hermano siempre me van a defender de todo”.

La joven continuó explicando que los comentarios que emite en sus redes sociales no los realiza con el afán de ofender a nadie: “Vivo mi vida como una chava de 19 años, pero el único problema es que, como tengo varias personas que me siguen, me está viendo mucha gente y todo lo que hago, bueno y malo, sale. Mi verdad es la música, mi verdad es subirme al caballo, pasar tiempo con mis papás y cantar muchas rancheras”, añadió. Para la cantante cada situación que experimenta es una enseñanza: “Yo creo que con los hechos hablo, no sé hablar, pero sí sé cantar”. Por su parte, Pepe Aguilar resaltó las dos caras que siempre existen en cualquier situación: “Todo en la vida tiene dos lados, uno positivo y otro negativo, esa es la naturaleza de estos nuevos tiempos, el estar anónimamente hablando de cosas negativas de alguien que te cae gordo”, agregó.

Para Ángela, la unión de su familia ha sido clave para sortear los momentos difíciles a los que se ha enfrentado en su carrera como cantante, por esta razón, ella confía ciegamente en los consejos que le da su padre quien la ha dirigido desde que decidió seguir sus pasos en la música: “Yo me siento como la muñequita de mi papá, primero, por mis vestidos y segundo, porque así me maneja y todo lo que hace digo: ‘¡Wow! ¿cómo se te ocurrió eso?, qué increíble idea, te sigo con los ojos cerrados’”, comentó la cantante sobre el proyecto que realizó la familia en Cuba donde grabaron un especial a ritmo de boleros.

Ángela, felizmente soltera

Hace un par de días, en la víspera de San Valentín, Ángela Aguilar ofreció otra conferencia de prensa, esta vez en solitario, con motivo del lanzamiento de su línea de perfumes, donde habló de su situación sentimental: “Yo soy muy honesta con ustedes y en el momento en el que salga con alguien, si es que se me antoja sacarlo, lo voy a sacar, pero ahorita estoy felizmente soltera y con una nueva línea de perfumes”. Sobre su pasado amoroso, comentó: “Yo no voy a dejar que una experiencia mala afecte mi futuro, yo amo apasionadamente, yo quiero con todo el corazón, me fascina el amor, el desamor, expresar los sentimientos, por eso soy cantante. Hasta este momento, no busco, pero hay una frase muy buena que dice: ‘Soltera, pero nunca sola’”, explicó la cantante en este divertido encuentro con los medios de comunicación.