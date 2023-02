Alejandro Fernández relata las dificultades de salud que superó su padre, don Vicente

De la mano de don Vicente Fernández, Alejandro Fernández pudo consolidar una de las carreras más exitosas de la música, a la par de tener el privilegio de crecer en una familia que siempre se ha mantenido unida, sin faltar a los principios que el ídolo de la canción ranchera, -fallecido el 12 de diciembre de 2021-, inculcó en cada uno de sus seres queridos. Por eso y más, El Potrillo agradece de manera incondicional a su padre, a quien recuerda como a un hombre fuerte y cuya capacidad para sobreponerse de la adversidad fue admirable, incluso cuando este atravesó por los problemas de salud más severos. Con valentía, según recuerda Alejandro, su papá pudo vencer el cáncer más agresivo en un par de ocasiones, lo que los hizo creer fervientemente en que la fe siempre estuvo de su lado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En una de sus entrevistas más sinceras, Alejandro hizo una retrospectiva de su vida, y fue en un instante de esa reveladora charla en la que habló de las fuerzas que tuvo su papá, don Vicente, para no dejarse vencer por las enfermedades, lo que le otorgó cierto halo de ser eterno frente a los suyos cada que un diagnóstico médico trastocaba la calma de la familia. “Pensé que me iba a morir primero yo que él. Era un viejo fuerte, recio. Tuvo enfermedades en el transcurso de su vida que las sobrepasó. Fuertes, muy fuertes, que dijimos: ‘Si no se fue con eso, no hay manera’…”, confesó El Potrillo en su plática para el podcast titulado Creativo, del creador de contenidos digitales Roberto Martínez.

Las dos veces que don Vicente tuvo cáncer

Con esa descripción de don Vicente, quien fue para los suyos un patriarca inquebrantable, Alejandro recordó las dos ocasiones en que las malas noticias sobre la salud del Charro de Huentitán tuvieron en vilo a los integrantes de la dinastía. Sin embargo, ninguno de esos episodios marcó el inicio del fin de una leyenda, pues logró salir avante a pesar de la gravedad de los diagnósticos médicos que el intérprete recibió de la mano de sus doctores, en parte también por la premura con la que fue atendido en su momento. “Sobrepasó un cáncer durísimo de hígado y otro de próstata. Te lo digo durísimo porque era el tipo de cáncer, no era porque fuera en el lugar, sino el tipo de cáncer que le raspaban, justo cuando estaba empezando, era un cáncer agresivísimo, que le decían: ‘Vicente, si vienes tres meses después no había nada qué hacer contigo’…”.

VER GALERÍA

A raíz de esos eventos, Alejandro admite que los Fernández reiteraron lo mucho que la fe estuvo de lado de su padre, quien nunca se dio por vencido para continuar a pesar de las dificultades a las que se enfrentó a lo largo de su vida. “Decíamos: ‘Mi papá tiene un ángel que lo cuida. La Virgen, Jesucristo, el Señor Dios Todo Poderoso, los tiene a todos y un ejército de ángeles cuidándolo…”, expresó el cantante de lo más sincero ante el micrófono.

Los cambios que tuvo don Vicente

Para los Fernández, ser testigos de la fortaleza de don Vicente Fernández no solo fue un asunto de admiración, sino también de reconocimiento a los cambios que provocó en su personalidad el hecho de superar episodios de salud graves. Según reveló El Potrillo, esos eventos transformaron de alguna manera a su padre, algo que puede recordar con claridad al haberlo vivido de cerca. “No nada más fue una, fueron (varias) ocasiones en las que estuvo grave mi papá, muchas veces. Con eso empezó a agarrar su rollo, empezó como a humanizarse más, hacerse más consciente…”, dijo el intérprete.

VER GALERÍA