¿Niño o niña? Maite Perroni revela el sexo del bebé que espera

De su compromiso amoroso al día de su boda, Maite Perroni y Andrés Tovar cumplen a cabalidad con el propósito de hacer realidad cada uno de sus sueños. Recientemente, la pareja hizo posible otro de sus mayores anhelos, tras confirmar que se encuentran disfrutando de la dulce espera de su primer hijo, una noticia que alegró los corazones de sus seres queridos así como del público que sigue de cerca el romance de los esposos. Esta vez, la guapa cantante y actriz tomó la decisión de dar otra sorpresa, al revelar finalmente el sexo del bebé que espera, algo que había generado gran curiosidad entre sus fans, quienes la han colmado de felicitaciones y buenos deseos en esta etapa de gran estabilidad tanto personal como profesional.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Cercana como siempre a su público, Maite tomó sus redes sociales para hablar al respecto, no sin antes destacar la gran emoción que la invade ante las circunstancias que definen su vida en este instante, uno de los más plenos en todo sentido, según dejó ver. “Familia, estoy muy emocionada por tantas cosas tan lindas que están pasando. La verdad es que no tengo como expresarles todo lo que siente mi corazón en este momento, me siento muy feliz, muy afortunada, muy bendecida…”, dijo en un video dado a conocer en sus historias de Instagram, plataforma en la que suele dar vistazos de sus actuales proyectos así como de los acontecimientos más significativos de su vida personal.

¿Niño o niña?

Con el sentimiento a flor de piel, Maite habló de su sentir ante el prometedor futuro que se vislumbra para ella y su esposo Andrés, específicamente porque en tan solo unos meses podrán dar la bienvenida a una niña. “Me ilusiona muchísimo todo lo que está por suceder, más que nada, naturalmente, la ilusión de nuestra bebé, de ser mamá y papá, de poder seguir formando esta familia y poder compartir con ustedes esta ilusión tan grande…”, dijo en otro momento del video en sus redes sociales, en el que se le mira visiblemente conmovida al hablar de este tema que de inmediato acaparó la conversación entre sus fans, siempre pendientes de lo que ocurre en el entorno de la intérprete.

VER GALERÍA

Por supuesto, Maite no olvidó enviar un sentido mensaje a todos aquellos que le han hecho llegar muestras de afecto y buenos deseos. “Gracias por todos sus comentarios, por todo su apoyo, por sus mensajes, por todo su amor. Saben que con todo ese amor siempre serán bienvenidos así como nosotros agradeceremos siempre profundamente todas esas muestras de apoyo y cariño que nos han compartido. Gracias de verdad, es un momento precioso para nosotros y estamos muy felices…”, explicó la cantante, quien a lo largo de estas semanas se ha mantenido muy activa, pues a la par ha atendido importantes compromisos de trabajo, tanto los relacionados con sus proyectos en televisión así como el de la próxima gira que emprenderá junto a RBD por varias ciudades de México y Estados Unidos.

Preparándose para ser mamá

Por ahora, Maite se encuentra enfocada en esta nueva etapa que vendrá colmada de grandes satisfacciones. Recientemente, habló de cómo asume este momento y de la manera en que alista todo para dar la merecida bienvenida a su bebé, una ilusión que coincidirá con el inicio de la gira de RBD. “Es un momento muy especial. Imagínate qué año me espera, me estoy preparando para ello, me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para vivir esta etapa. La verdad es que es una etapa hermosa, no me puedo quejar, me siento bendecida y super afortunada”, dijo durante una charla con La Roiz.

VER GALERÍA