Eugenio Derbez dedica un sentido mensaje de despedida a Raquel Welch: ‘Nos conquistó a todos’ El cineasta recordó que tuvo el privilegio de trabajar con la estrella de Hollywood en 'How To Be A Latin Lover'

Después de que la noticia del sensible fallecimiento de la primera actriz, Raquel Welch, acaparara todos los titulares, Eugenio Derbez, tomó su cuenta de Instagram para despedirse de la estrella de Hollywood con quien tuvo el gran privilegio de trabajar en How To Be A Latin Lover, la última cinta que filmó la diva del séptimo arte. El mexicano se sumó al luto que generó la muerte de la actriz, considerada una de las 100 estrellas más sexys de la historia del cine (de acuerdo con la revista Empire) quien partió a la edad de 82 años. Fue gracias a la participación de Welch en la cinta de Eugenio Derbez que conocimos el lado más cómico de la originaria de Chicago quien ayer trascendió para convertirse en una leyenda.

Con dos imágenes junto a Raquel, Eugenio recordó la inolvidable experiencia de filmar a su lado: “Qué tristeza enterarme el día de hoy de la partida de Raquel Welch. Fue una mujer que conquistó todo y nos conquistó a todos. Tuve el privilegio de trabajar con ella en la que fuera su última película: How To Be A Latin Lover”, se lee en el feed del comediante quien se mostró muy conmovido con la noticia. El trabajo que realizó Welch en la cinta del mexicano pasará a la historia como su último trabajo en el séptimo arte, en este proyecto demostró, una vez más, que su sensualidad y belleza eran inagotables. En esta cinta, que se estrenó en 2017, la estrella de Hollywood compartió créditos con Salma Hayek y Vadhir Derbez, quien en la historia se encarga de dar vida al personaje de su papá, cuando era joven.

Durante la filmación de esta cinta, Raquel confesó a la prensa que estaba encantada con Eugenio Derbez, con quien proyectó una química increíble frente a la cámara: “Estoy verdaderamente feliz y me siento muy honrado de tener con nosotros a este símbolo de Hollywood. Yo crecí con ella, desde chico la veía en películas y la adoro, siempre fui su fan y nunca me imaginé en la vida que iba a trabajar con ella”, comentó en entrevista para el programa Sal y Pimienta, Eugenio Derbez quien, de la mano de Raquel, concedió esta charla en la que él sirvió como traductor: “Yo les estaba diciendo que estaba enamorado de ti cuando estaba chico”, le comentó el mexicano a la estadounidense, quien, en todo momento, lo tomó del brazo.

Divertida, Welch no quiso dejar pasar la oportunidad de decirle a Eugenio que hacer evidente la diferencia de edades no le resultaba gracioso: “A de haber sido cuando tú tenías como 13 años ¿no?, claro, ¡Qué gran halago!”. Nervioso, Eugenio corrigió resaltando la belleza que Raquel: “Deja decirte que te ves igual”, comentó provocando que la estrella de Hollywood se sonrojara. En esta charla, Eugenio compartió un poco de la trama de esta película que resultó un éxito en taquilla: “La historia trata de un Latin Lover que anda buscando a ver quién lo mantiene. Yo no creía que nos iba a decir que sí, finalmente aceptó el papel”, confesó el cineasta sobre la actuación de Raquel en su cinta.

La inolvidable experiencia de trabajar con una diva

Eugenio compartió en entrevista con Televisa Espectáculos lo emocionante que fue para él trabajar con uno de sus amores platónicos de la infancia: “Yo estaba enamorado de ella, porque era el símbolo sexual de Hollywood y sigue conservándose guapísima. Me toca ser su galán”. Sobre cómo fue la convivencia durante el rodaje, el mexicano contó: “Es una diva, trae todo su equipo, no es fácil acercarse, tienes que acercarte en el momento adecuado, tiene todo ese misticismo de una diva de Hollywood”. En aquella charla, Eugenio se mostró bromista a la hora de contar la reacción que tuvo su esposa, Alessandra Rosaldo, al enterarse que su estrella sería una diva de Hollywood: “Se andaba poniendo celosa, porque primero le dije: ‘Mis galanas van a ser puras viejitas’, pero cuando se enteró que era Raquel Welch y que se ve guapísima, como que ya no le pareció tanto”, narró con su característico sentido del humor.