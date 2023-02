Danilo Carrera de su ruptura con Michelle Renaud: 'Es parte del pasado'

Inspirado por el presente, Danilo Carrera pasa la página de las circunstancias que marcaron su vida sentimental tiempo atrás. Con ese pensamiento, el actor cierra el ciclo del periodo en el que sostuvo un noviazgo con Michelle Renaud, una etapa que, según confiesa, le dejó valiosos aprendizajes. Siguiendo la regla de proteger su entorno personal, e ilusionado por su nuevo romance, el protagonista del melodrama de Televisa, El Amor Invencible, habló de cómo asume ese episodio de su historia a un tiempo de que se diera la mediática ruptura, espacio en el que además deseó lo mejor a la guapa actriz, quien hoy disfruta al máximo de su romance junto al actor Matías Novoa.

Danilo concedió una entrevista a los medios de comunicación que se dieron cita a la presentación de su nuevo melodrama, en el que comparte créditos con Angelique Boyer, instante en el que fue cuestionado sobre los motivos por los cuales lo suyo con Michelle no pudo prosperar. “Son momentos, son etapas de tu vida que tú vas eligiendo y pues no era ahí. Al final del día creo que aprendes, creces y pues evolucionas. Ya eso es parte del pasado…”, expresó contundente, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Recordemos que por aquel entonces la expareja dejó saber que uno de los motivos de su ruptura se debía a las distintas prioridades que ambos tenían. Mientras Michelle quería tener más hijos, Danilo prefería esperar. A pregunta expresa de si todavía continúa asumiendo esa postura sobre la paternidad, el intérprete respondió: “Yo quiero tener hijos ya, hasta el nombre tenemos ya…”, comentó entre risas frente a los reporteros, quienes intentaron conocer más sobre lo que ocurre en su vida sentimental, pues como ha dejado saber en recientes encuentros con los medios, actualmente se encuentra enamorado de una misteriosa mujer que, según afirma, no tiene relación alguna con el medio del espectáculo.

Para cerrar el tema de su pasado amoroso con Michelle, el galán de la pantalla chica no dudó en hablar sobre cómo se siente en estos instantes, en los que además su ex ha podido encontrar, al igual que él, una estabilidad en los temas del corazón. “Me alegra muchísimo, al final del día cada uno tiene su vida, no hay una relación y solamente le puedo desear lo mejor. La verdad es que pues si esta feliz, yo feliz por ella…”, explicó ante las cámaras sin ahondar en más detalles. De esta manera, el intérprete deja claro que se encuentra en otra etapa, en la que ya ha trazado planes a futuro en los que incluso ha contemplado mudarse de México a Estados Unidos por un tiempo, algo que de igual manera lo tiene muy emocionado.

¿Su novia es celosa?

A propósito de su plática sobre asuntos amorosos, Danilo no quiso revelar si ya se encuentra casado, pues desde hace algunos meses ha preferido mantener en el misterio ese aspecto de su vida. Lo que sí dejó saber es lo feliz que se encuentra tras haberse dado una nueva oportunidad en el amor, revelando incluso si su novia es celosa al verlo compartir escenas románticas durante su trabajo en los sets de grabación. “No siente celos, es una mujer muy madura, muy inteligente, así que no tiene por qué sentir celos de nada…”, explicó el ecuatoriano, quien atraviesa por un momento de gran estabilidad tanto a nivel personal como profesional.

