Emiliano Zurita habla por primera vez de la relación de su papá con Stephanie Salas

A cuatro meses de que Stephanie Salas y Humberto Zurita hicieron público su noviazgo, poco a poco han ido compartiendo detalles de su romance con la prensa y con sus seguidores a través de redes sociales. Luego de que ayer intercambiaron cariñosos mensajes en Instagram con motivo de San Valentín, los medios de comunicación no perdieron la oportunidad de preguntarle a Emiliano Zurita, hijo menor del actor, qué opina de la relación de su papá con la mamá de Michelle Salas. Durante la alfombra roja de la serie La cabeza de Joaquín Murrieta, donde comparte créditos con Alex Speitzer y Juan Manuel Bernal, el actor se pronunció por primera ocasión sobre este tema.

Durante la premier de esta historia, Emiliano estuvo acompañado de su papá quien le contó a la prensa que no acudió en plan de crítico, más bien, quiso deleitarse con el talento de su hijo: “Yo vengo a disfrutar, la verdad, trato de dejar a un lado un poco mi lugar como actor o director y me convierto en un espectador más”, comentó a entrevista con el programa De Primera Mano Humberto quien no quiso hablar sobre su relación. Quien sí habló del amor entre Zurita y Salas fue Emiliano, el menor de sus hijos, quien confesó: “Increíble (que esté enamorado), yo soy muy feliz de ver a mi papá feliz y de poder compartir estos momentos juntos, que es lo más importante de mi vida”.

Antes de que Emiliano reaccionara al noviazgo de su papá, hace unas semanas, durante un evento de Tiffany, Sebastián, el mayor de los hermanos Zurita, ya había hablado de la postura de ellos ante el romance de su papá: “Lo que más quiero es que mi papá sea feliz, lo amo, lo adoro quiero que viva una vida plena, tanto profesional, como sentimentalmente y creo que eso es lo que más nos emociona a mi hermano a mí”, puntualizó Sebastián Zurita quien, a inicios de la relación de su papá con Stephanie, organizó un viaje, al que también acudieron las hijas de la cantante, Michelle y Camila, en el Valle de Guadalupe, destino que le gustó tanto a Salas que, hace unos días, regresó para celebrar su cumpleaños número 53.

A través de Instagram, Stephanie Salas compartió algunos detalles del espectacular festejo de cumpleaños que disfrutó en Ensenada, al lado de su novio, Humberto Zurita, y de sus hijas, quienes viajaron con ella para disfrutar de esta importante fecha a su lado. Al inicio de su relación, Humberto le confesó a Pati Chapo y que una de las cosas que más habían llamado su atención de la cantante fue el excelente papel de madre que desempeña con Michelle y Camila: “Yo un día le dije: ‘Tu valor como mujer está en tus hijas’. El valor de las madres y de los padres está en nuestros hijos. Cuando tú ves a Mich y Camila, son dos niñas preciosas, hermosas, que hablan idiomas, muy bien educadas y eso es el reflejo de ella y eso me empezó a interesar mucho de ella y el cariño que le tengo de años”, reconoció el actor.

El primer San Valentín de la pareja

Este 2023, Stephanie Salas y Humberto Zurita están listos para compartir la vida, después de celebrar el primer cumpleaños de la cantante, ayer, festejaron San Valentín, una fecha que aprovecharon para dedicarse amorosos mensajes en Instagram donde, junto a una foto de ellos, la intérprete de Ave María escribió: “Amor de todos los días. ¡Feliz San Valentín!”. Por su parte, Humberto Zurita le contestó: “La vida me brinda hoy un camino nuevo, para poder hacer crecer de nuevo la semilla del amor. Tú eres la mujer con la que puedo compartir el camino que me queda por recorrer. Gracias amor por tu cariño y tu dulzura, por tu integridad y tu forma original y sincera de amar y hacer crecer en mi corazón la fuerza del amor. La vida sin amor, no tiene sentido. Te amo hoy, 14 de febrero aquí y ahora y todos los días que me queden por vivir”, escribió el actor.