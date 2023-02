Bárbara Coppel celebra los 4 años de su hijo Killian

Para Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya la llegada de su tercer hijo, Killian fue la sorpresa más especial que pudieron recibir en la vida. A cuatro años de la llegada del más pequeño de sus hijos, la socialité celebró a través de su cuenta de Instagram el cumpleaños del niño a quien le escribió un emotivo mensaje. Completamente recuperado de la fractura que sufrió en diciembre pasado, en la pierna izquierda, Killian celebra este 15 de febrero su cumpleaños, una fecha con la que la familia comienza oficialmente una temporada de celebración ya que, en marzo próximo, su hermano mayor, Bastien, cumplirá 5 años. Debido a la cercanía que hay entre los cumpleaños de sus hijos, el año pasado, Bárbara organizó una fiesta para los dos con temática de Spiderman.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con un álbum de fotos con cuatro entrañables retratos del festejado, Bárbara escribió en Instagram: “Feliz cumpleaños 4 a mi pequeño gigante Killian, te adoramos”, se lee en el feed de la socialité quien, con estas imágenes, dejó ver lo mucho que ha crecido su hijo menor. Apenas en diciembre pasado, el niño tuvo que disfrutar de las fiestas decembrinas con la pierna enyesada, luego de sufrir un accidente casero que le provocó una lesión en el peroné: “Nuestros mejores deseos siempre. Nosotros, una Navidad, una mudanza y una pierna rota, pero con los ánimos hasta arriba. Killian va a estar bien y que empiecen los recuerdos”, escribió Bárbara, el pasado 25 de diciembre, junto a una foto navideña en la que Killian aparece en silla de ruedas.

VER GALERÍA

Debido a que en las últimas imágenes que ha compartido de Killian ya no se le ve utilizando el yeso que tuvo por un par de semanas, sabemos que el niño, se encuentra recuperado de aquel accidente: “Se cayó en las escaleras. Se fracturó y rompió la tibia, en un par de semanas quizá, todo vuelva a la normalidad”, le contó en aquella ocasión Coppel a sus seguidores. Para Bárbara y Alejandro, la noticia de la llegada de Killian fue muy sorpresiva, ya que la socialité se enteró que estaba embarazada sólo cuatro meses después del nacimiento de su segundo hijo, Bastien: “Fue un shock muy grande, no sabía ni cómo decirle a Alejandro”, contó en 2019 en entrevista con ¡HOLA! Tv, donde también recordó que su marido recibió encantado la noticia.

En aquella charla, Bárbara confesó que su marido se mostró muy emocionado con su tercer embarazo: “Se tardó un día en buscar nombres para niños, bueno, niña y niño, porque no sabíamos qué era, pero estábamos súper en shock”, compartió la socialité. Para Coppel su tercer embarazo fue una etapa muy linda en su vida, pues estaba mucho más relajada que con los dos anteriores: “Pan comido, la verdad, ya me la sé, me cuido lo que debo de cuidarme, pero no exagero, como a lo mejor exageré un poquito en los primeros dos. Este es el embarazo más fácil, siento que se me ha ido rapidísimo, no lo puedo creer que ya el mes que entra lo tenemos, estamos como muy tranquilos”, contó.

VER GALERÍA

La felicidad familiar de los Hank Coppel

Desde que esperaba a Killian, Bárbara sabía que el bebé llegaría a completar la felicidad de la hermosa familia que tiene con Alejandro Hank Amaya con quien, hace unos días, celebró 7 años de matrimonio: “Entre tres se van a llevar padrísimo, lo máximo”, confesó en aquella ocasión Bárbara quien tenía toda la razón, pues sus tres hijos son muy unidos. En aquella entrevista, la socialité se mostró muy satisfecha con el feliz matrimonio que ha construido con el torero, quien es el mejor en su papel como padre: “La verdad estoy súper feliz, no puedo estar más enamorada de mi esposo, es un tipazo, siempre tiene los mejores planes y los niños solo son una aportación hermosa a nuestro matrimonio. La vida nos sonríe y estamos muy felices y emocionados con la llegada de Killian”, explicó.