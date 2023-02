Laura Flores revela la causa por la que su hijo fue hospitalizado de emergencia

Luego del susto que tuvo Laura Flores en días pasados, a raíz de que su hijo Alejandro, de 15 años, fuera hospitalizado de emergencia, la intérprete ha podido dar un respiro y sentirse más tranquila. Sincera y tan abierta como suele ser, relató qué fue lo que ocurrió y reveló la causa de ese malestar que, por fortuna, pudo ser remediado gracias a la intervención de los médicos. La cantante confirmó que todo se debió al balón gástrico que meses atrás le fue colocado al joven, sin imaginar que eso traería complicaciones futuras, por lo que se procedió a la remoción del mismo de manera urgente. Ante tal situación, Laura ha expresado su sentir, admitiendo que se disculpó con su hijo por la responsabilidad que ella sintió sobre las decisiones que fueron tomadas en su momento, algo sobre lo que ha reflexionado.

De vuelta a su rutina de trabajo, Laura se tomó un tiempo para conceder una entrevista al programa televisivo De Primera Mano, espacio en el que contó cómo se suscitó esta emergencia que puso a toda la familia en alerta. “A mi hijo, en el mes de marzo del año pasado, se le puso un balón gástrico. Mi hijo tenía sobrepeso, entonces yo en ese momento dije: ‘Es el balón gástrico, no hay de otra’. Él no podía respirar, tenía mucha presión en el pecho. Efectivamente, el balón gástrico le estaba presionando el duodeno y el páncreas, formando líquidos que el riesgo grave es que se le fueran a los pulmones provocando un edema pulmonar y este susto no te lo puedo ni describir…”, dijo.

Laura dio detalles breves del procedimiento quirúrgico al que fue sometido su hijo, quien según cuenta pudo recuperarse en el transcurso de unos días. “Bendito sea Dios de inmediato lo atendieron, le sacaron todos los líquidos, le tuvieron que sacar todo del estómago para poderlo meter a cirugía con anestesia general y extraer el balón gástrico…”, explicó la también actriz, quien al ser cuestionada sobre cómo fue que se tomó la decisión de colocar un balón gástrico al joven, dijo: “Esto se lo hicimos en Bogotá, yo estaba haciendo una novela el año pasado y se le puso el balón gástrico. Fue mi primera pregunta, ¿cuáles son los estándares en los Estados Unidos? Hablé con el cirujano, hablé con el gastroenterólogo y me dijeron que la edad no era el problema y que estas emergencias pueden suceder. La marca del balón gástrico era una marca autorizada por la FDA de los Estados Unidos, el médico que se lo hizo en Bogotá era un médico certificado… Alejandro lo tuvo 10 meses, realmente le iba a durar 12 meses y fue justo en este momento que le falló porque antes no tuvo ningún problema…”.

‘Me sentía culpable’

En otro instante de la charla, Laura habló de cómo tras haber tomado la decisión de que a su hijo le fuera colocado el balón gástrico no pudo evitar el hecho de asumir el peso de la responsabilidad, algo que la hizo reflexionar. “A mí lo que me dijo el doctor, porque yo me sentía culpable, yo fui la que promocionó eso para que mi hijo bajara de peso, pero el médico me dijo: ‘La obesidad no es opción y uno busca lo mejor para los hijos’. Sin embargo, la culpa no me dejaba, te soy muy honesta…”, dijo en su plática con el programa televisivo. “Le pedí perdón hasta que me cansé, no podía hablar porque tenía un tubo de la nariz hacia el estómago… me decía: ‘Mamá, no te preocupes, estoy bien’…”.

La intérprete, quien ahora se encuentra enfocada en la gira de conciertos de Grandiosas, destacó la favorable recuperación de su hijo, lo que tiene muy contenta a la familia. “Alejandro, lo operaron el viernes y el lunes fue a la escuela, él ya desde ayer fue a clases. Obviamente está teniendo muchos cuidados con su alimentación porque el páncreas sigue inflamado, pero es cuestión de tiempo que se desinflame… gracias a Dios está sucediendo porque las pruebas de sangre hablan de que ya está sanando…”.

