El Potrillo revela qué le dijeron su novia y su madre tras la viralización de sus videos en el palenque

Después del revuelo que provocó Alejandro Fernández con su primera presentación de este 2023, en la Feria de León, Guanajuato, el cantante compartió detalles con el programa Ventaneando de qué fue lo que ocurrió en aquel show. Debido a la polémica que se surgió en torno a este tema, El Potrillo confesó que las opiniones no sólo se generaron en las redes sociales, en su casa, también tuvo que enfrentar la llamada de atención de su novia, Karla Laveaga y de su mamá, doña Refugio Abarca. Según contó, ambas lo llamaron para conocer su versión. Divertido, el cantante reconoció que su novia fue la primera en comunicarse con él para saber qué había pasado.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de comentado show, el cantante ha tomando esta situación con humor, ya que tiene claro que lo que le ocurrió fue un cúmulo de muchas cosas: “Llevaba dos meses sin tomar, cuando digo dos meses sin tomar, tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando. De repente, en mis conciertos sí me gusta echarme un traguito, porque me ayuda, de alguna forma me relaja, sufro mucho de ataques de pánico, de ansiedad, de repente, un trago, dos tragos, me ayudan muchísimo. Había viajado un día antes, dormí muy mal, estaba a dieta, el viernes no comí, el sábado me desperté tarde, no comí tampoco, tuve una entrevista en la que nos fuimos directo al palenque, no traía nada en el estómago, traía todo lo emocional también, se me juntó todo”, explicó el cantante.

VER GALERÍA

Debido a que los videos de esa presentación se hicieron virales, el cantante tuvo que dar varias explicaciones en casa. La primera en contactarlo para saber qué había ocurrido fue Karla Laveaga, su novia, quien decidió quedarse unos días más en Vail (donde los Fernández celebraron las fiestas decembrinas) compartiendo con un grupo de amigas, mientras él cumplía con este compromiso laboral. Divertido, El Potrillo contó: “Mi novia, la tóxica, fue la primera que me habló para decirme: ‘Oye, ¿qué pasó?, salieron unos memes, te veías súper mal’ y yo así de: ‘Bueno, sí lo que tú digas, adiós’”. Aunque él sabía perfectamente lo que había pasado, lo que sí le preocupó fue la llamada de su mamá, doña Refugio Abarca quien, por primera ocasión en la vida, le pidió una explicación.

Alejandro confesó que su mamá no suele preguntarle nada referente a las noticias que se viralizan sobre él; sin embargo, doña Cuquita, como le dicen de cariño, quiso saber si se encontraba bien: “La que sí me preocupó fue mi mamá, porque ella nunca me habla, ni me dice nada, me dijo: ‘Hijo, ¿qué pasó?, los dos meses allá tan bonito que te veías y no sé qué’, yo le dije: ‘Mamá, no sé de qué me hablas’, le colgué, me metí a ver los videos, ya estaban todos arriba”. Una vez que vio el material audiovisual que estaba circulando sobre ese show, Alejandro reconoció que la emoción le ganó: “No me sentía mal, sí sentí que se me pasaron las cucharadas, pero hasta que llegué a mi cuarto de hotel. Veo los videos y ni cómo defenderse, pero las cosas sucedieron, así pasaron, me equivoqué, pero lo que no me mata, me fortalece”, puntualizó.

VER GALERÍA

El recuerdo de su padre, siempre presente

Alejandro le atribuye la mezcla de sentimientos a que, desde que inició su palenque en León, su papá se hizo presente. Todo comenzó cuando una fan le regaló una chamarra de mezclilla con una imagen, en la espalda, de don Vicente Fernández y Alejandro, de hecho, el cantante utilizó en todo momento esta prenda, un detalle que lo conmovió: “Desencadenó una serie de memorias de tiempos en los que el mundo brillaba un poco más y todo parecía más simple”, escribió el cantante en Instagram sobre esa noche. Para Alejandro ese palenque estuvo lleno de emociones que simplemente no pudo contener, pues cantó junto a su primogénito: “Me ganó el sentimiento y me solté llorando como bebé, porque estaba pensando en mi padre en ese momento, porque a Alex le había ido muy bien ese día”, contó el cantante al programa comandado por Pati Chapoy.