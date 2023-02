El gran regreso de Lucero a la actuación junto a José Ron

Su única condición para volver a los foros de televisión era poder recibir una oferta que la pudiera convencer. Después varios años, la gran oportunidad llegó para Lucero, quien oficialmente retoma su carrera como actriz, ahora en una serie a cargo de TelevisaUnivision en la que además compartirá créditos con José Ron. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la intérprete, quien celebró este gran momento haciendo el anuncio en sus redes sociales, dando a su vez un vistazo de cómo lucirá su personaje en esta historia, El Gallo de Oro, la cual fue escrita por Juan Rulfo. Así, la estrella se prepara para este instante con el que sumará otro éxito a su prolífica trayectoria en el espectáculo, al mismo tiempo en que disfruta del éxito de su trabajo como cantante.

Para esta etapa, Lucero aceptó sumarse al nuevo y prometedor proyecto de ViX+, la adaptación a televisión del guion cinematográfico de Rulfo, quien es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX. Con total emoción, puso en alto este significativo comienzo que marcará sin duda su 2023 como el año en el que cumplió el sueño de sus fans, quienes desde hace ya un tiempo esperaban con ansias su regreso a las pantallas. “A partir de hoy, esta maravillosa historia comienza a ser una realidad. De la pluma mágica de Juan Rulfo, El Gallo de Oro, llegará muy pronto a sus pantallas a través de @vixplus”, escribió la intérprete en su publicación de Instagram, la cual acumuló miles de “me gusta” en el transcurso de unas horas, así como varios mensajes con felicitaciones y buenos deseos.

Del mismo modo, Ron manifestó su felicidad por la realización de esta nueva serie televisiva, revelando que se ha iniciado el rodaje de esta producción, misma que cuenta con una versión en cine del año 1964. Por supuesto, Lucero se tomó el tiempo para expresar algunas palabras a su compañero de reparto, deseándole lo mejor ante lo que está por venir. “¡Vamos con todo, Josecito! Viviendo una gran aventura, ¡qué emoción!”, escribió. En sus respectivas publicaciones, Lucero y Ron mostraron la fotografía en la que aparecen los dos caracterizados, dando un vistazo de lo que próximamente el público televidente podrá apreciar en la pantalla chica.

Ante la noticia, y a la par de los mensajes de sus fans, varios de famosos felicitaron a Lucero y a Ron, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa que marcará sus carreras. “Muchas felicidades querida y adorada Lucero. Ya se te extrañaba en pantalla. Será un éxito”, escribió Sebastián Rulli. “Mucho éxito”, agregó Irina Baeva. El Güero Castro, Itatí Cantoral, Chantal Andere, entre otros famosos, fueron tan solo algunos de los que reaccionaron a la noticia, en espera de poder disfrutar del primer episodio de esta prometedora producción de la que se conocerán más detalles próximamente.

La condición de Lucero para volver a la televisión

Meses atrás, Lucero fue cuestionada sobre las razones por las cuales no volvía a la televisión, por lo que de manera sincera reveló que si bien era un plan que tenía contemplado, solo permanecía a la espera de recibir un proyecto que le fuera satisfactorio y que cumpliera con ciertas condiciones. “Yo como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni desnudos de cosas horrorosas, que luego enserio hay mucho público que no lo puede ver…”, contó en 2019 a People en Español durante una entrevista.

