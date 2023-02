Alex Speitzer reacciona a los comentarios sobre su nuevo personaje: 'Estoy en total desacuerdo'

Será el próximo 17 de febrero cuando se estrene, a través de la plataforma de Prime Video, La cabeza de Joaquín Murrieta, una serie protagonizada por Alex Speitzer, en la que comparte créditos con Juan Manuel Bernal. Durante la premier, el actor habló de la polémica que se ha generado en redes sociales, alrededor de su interpretación en esta historia que está situada en el año de 1850. Para conseguir el look ideal para este personaje, Alex se sometió a un proceso de caracterización para lucir bronceado, debido a que la trama tiene lugar en Durango, un estado caracterizado por su clima árido. Tras el estreno del primer tráiler, las opiniones sobre la imagen de Speitzer no se hicieron esperar; sin embargo, el actor pidió al público esperar a que se estrene para emitir un juicio.

Debido a los comentarios que se dieron en redes sociales sobre la caracterización del actor, Alex tocó este tema a su paso por la alfombra roja donde, se mostró respetuoso ante las opiniones de todos; sin embargo, explicó que su personaje en esta serie fue perfectamente diseñado para mostrar la imagen de un hombre que vivía en aquella época: “Que cada quien opine lo que quiera opinar, estoy en total desacuerdo, porque, ¿ustedes ya vieron la serie?”, cuestionó el actor a la prensa que respondió con un rotundo: “No”, debido a que la serie está por estrenarse. Alejandro continuó resaltando que sus detractores no conocen el contexto de la historia: “Ellos tampoco”, añadió.

Alejandro continuó explicando por qué su personaje requería que su tono de piel luciera más bronceada: “No saben de dónde es el personaje, no saben su historia, les cuento que los personajes están en 1850, están llenos de tierra, expuestos al sol, ahí está la respuesta”, explicó el actor quien, para esta serie, se trasladó a Durango durante varios meses, un lugar que lo dejó sin palabras debido a la belleza natural que posee: “Es una gran historia digna de contarse, está muy bien desarrollada, está muy bien personificada, la producción está a la altura de cualquiera en el mundo, es un proyecto que me tiene muy orgulloso y habla mucho de lo que somos cómo mexicanos”, comentó Speitzer el año pasado durante las grabaciones en una entrevista realizada por Prime Video.

Para Alex verse en el trailer de este ambicioso proyecto, le resulta muy especial: “Siento que nunca me había visto así como actor”, reconoció durante un video que realizó junto a Juan Manuel Bernal en que vieron el primer adelanto de esta serie histórica con la que desean compartir un poco de nuestro pasado como mexicanos. Ajeno a la polémica, Alex estará concentrado en publicitar esta serie de la que todo mundo está hablando, aun sin haber sido estrenada: “Me voy mañana a Miami, me voy a hacer promoción de la serie y por allá estaré festejando, me voy con Juan Manuel, que ahí está, con ganas de celebrar el amor, la amistad y celebrar también esto”, comentó sobre cómo celebró San Valentín.

Alex y el amor a sus amigos

Aunque no quiso revelar cómo festejaría el Día del Amor y la Amistad: “Eso es muy personal”, respondió; de lo que sí quiso hablar es de su entrañable amistad con Danna Paola con quien reconoció le encantaría volver a trabajar: “Estaría increíble yo a Danna la admiro independientemente de que sea mi amiga, la admiro muchísimo, me encanta verla tan talentosa, hemos crecido desde niños y ojalá que sí, algún día, es buena idea”, comentó a Ventaneando emocionado. Para Alejandro, la amistad es muy importante, por lo que todo lo que tenga que ver con su círculo más cercano lo pone feliz, como hablar de Acá entre nos, el restaurante que abrió sus puertas en Madrid, en noviembre pasado. Este, es un sueño de Alex y de un grupo de amigos mexicanos que se unieron para llevar un pedacito de nuestro país a La Madre Patria: “Abrimos uno nuevo con Manolo, con Cecilia y con un grupo de amigos, ha sido un camino muy lindo, el llevar México en España, tenemos un grupo de mexicanos que va y nos visita”, comentó en entrevista para el programa Al punto de la nota, en enero pasado.