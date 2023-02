¡Es oficial! Luis Miguel sorprende a sus fans con su regreso a los escenarios

Después de más de cinco años alejado de los escenarios, esta tarde, Luis Miguel anunció a través de su cuenta oficial en Instagram, donde cuenta con más de 2.5 millones de seguidores, su regreso a la escena musical con el Luis Miguel Tour 2023, una noticia de la que no compartió más detalles que, una imagen de él, sonriendo, con la que provocó la emoción de sus fanáticos que se encontraban esperando a que lo confirmara. Fue el año pasado cuando Carlos Bremer, gran amigo del cantante, le contó a Ventaneando que El Sol estaba alistando su regreso triunfal, de hecho, el regiomontano, ya había adelantado que este acontecimiento ocurriría este año.

Lo que trascendió esta tarde fue el primer anuncio de este tour, por lo que se espera que próximamente se vayan revelando más detalles de esta gira, como las fechas y los sitios donde se presentará. Fue a mediados del año pasado cuando, su amigo, Carlos Bremer, confesó que el propio cantante le había contado sus planes de regresar a los escenarios: “Ya tenía tres años de no hablar con él, hablé con él, apenas hace un mes, estuvimos hablando cuatro horas, cuando estaba en España y sólo me quería decir que se está preparando con todo y que viene en 2023 con todo”, contó el empresario al programa comandado por Pati Chapoy, una noticia que fue confirmada esta tarde.

Qué mejor regalo de San Valentín de parte de Luis Miguel hacia sus fans que hacer oficial tan esperado tour. Como suele ocurrir cuando no se encuentra de gira, durante los últimos cinco años, el cantante se ha mantenido alejado de los reflectores, razón por la que la foto que se publicó esta tarde del póster oficial de su gira, se convierte en la imagen más actual que se tiene del intérprete de Por debajo de la mesa. En dicha instantánea, aparece el cantante lanzando una sonrisa a la cámara. Como era de esperarse, esta publicación se viralizó de inmediato y en unas horas alcanzó más de medio millón de likes, mostrando un poco de la popularidad que posee el cantante en redes sociales donde, cada que publica algo, se hace noticia.

En noviembre pasado, durante la fiesta de XV años de Emily, la hija de El Canelo, Carlos Bremer aprovechó las cámaras para explicar que, a diferencia de la última gira que realizó Luis Miguel, esta vez, él no está involucrado; sin embargo, le deseó lo mejor a su amigo para quien estará de manera incondicional siempre: “Primero, no es cierto que yo voy a organizar nada. Yo sí hablé con él, me platicó varias cosas, muy padres, se está preparando mucho y yo lo quiero mucho, lo adoro como amigo y ahí estoy para lo que se le ofrezca”, comentó el empresario a las cámaras del programa De Primera Mano, donde confesó que el regreso de El Sol será: “En grande”. En esa entrevista, también confesó que el cantante se encuentra pasando por un gran momento: “Está muy bien de salud”, añadió.

Luis Miguel y su nueva etapa

En 2016, después de que Luis Miguel se vio envuelto en varias dificultades, Carlos Bremer junto a un grupo de empresarios idearon la manera para ayudar al Sol a superar aquella mala racha, además de organizar un tour por México y Estados Unidos, la productora Gato Grande comenzó con la producción de Luis Miguel, La Serie, proyecto donde, por primera ocasión, el cantante compartió con sus fans detalles de su historia personal. Sobre aquel gesto, Carlos Bremer reconoció que debido al talento que posee El Sol no dudó en ayudarlo, no sólo creando una estrategia, sino también como inversionista: “A él se le apoyó cuando estaba en su punto más delicado, porque él es otro héroe de México y de alguna manera había que tratar de salvar eso. Le dije: ‘Hay que hacer un plan para que te recuperes poco a poco, vas a trabajar muy duro’ y él es el que lo hizo, yo hice el puro plan”, contó a Ventaneando el empresario hace un par de meses.