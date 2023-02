La romántica postal de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas

El Día de San Valentín es el pretexto perfecto para conmemorar el amor y celebrar de alguna forma especial a la persona que amamos. Este 14 de febrero un sinfín de celebridades se volcaron a las redes sociales para compartir románticos mensajes, algunas fotografías de su álbum personal y hasta animarse a destapar algunas relaciones que se viven en mayor parte lejos de la mirada pública, y entre los famosos que han querido festejar esta fecha, no ha faltado Elizabeth Álvarez. Tal como lo ha hecho en repetidas ocasiones, la actriz ha tomado su popular cuenta de Instagram para compartir una romántica postal con su marido, Jorge Salinas. Dando vuelta a la página y dejando completamente de lado cualquier polémica y suspicacia, la también youtuber, quiso conmemorar este día junto a su esposo.

Tal como hizo el año pasado, en esta ocasión Elizabeth también ha necesitado solamente una palabra para acompañar la fotografía en blanco y negro en la que aparece posando con su marido. “Love (amor)”, escribió la actriz junto a la imagen en la que se ve a la pareja compartiendo confidencias cómplices, con Jorge besando la mejilla de su esposa mientras la toma por la cintura con una de sus manos, la cual está cubierta por una de las de ella.

A diferencia de esta ocasión, el año pasado, Elizabeth aprovechó la sesión de fotos que realizaron junto a sus hijos, para dedicar al padre de los mellizos una sentida felicitación. En aquel entonces escribía: “¡Qué afortunada soy de poder compartir mi vida a lado de la tuya! Eres el amor de mi vida, te encontré, te descubrí, ¡qué gran historia de amor! Dios me tenía este gran regalo, tu amor y te quiero más que a nada en el mundo, por apoyar todas mis locuras, ¡por la familia hermosa que hemos formado! Gracias, gracias, gracias por amarme locamente durante todos estos años, porque hemos vivido de todo y nos hacemos más fuertes cada día woooauuuu cómo pasa el tiempo y yo siempre te seguiré amando, porque eres un ser maravillosamente único, por muchos años más, tu eterna amada Elizabeth”. En aquel mensaje, Elizabeth contaba que el 14 de febrero es su aniversario de novios, en esta ocasión están celebrando 14 años de relación.

Las palabras de Jorge hacia su esposa

Hace algunas semanas, al verse envuelto en una polémica, el actor fue tajante al negar cualquier especulación en torno a su relación y una vez cerrado el tema, comentó sobre la madre de sus hijos menores en un encuentro con la prensa durante la presentación de su novela Perdona nuestros pecados: “Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth, ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático. Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo, una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido”, aclaró el actor.

Respetuoso de su relación, quiso detener cualquier tipo de rumor, “Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo ni nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático que no va a llegar a nada. Lo que tengo es amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido. Muchas gracias…”, dijo.

Ya con el tema cerrado, en charla con Univisión compartió su sentir, después de casi quince años de relación: “Esa emoción de las mariposas en el estómago, porque sí pasa, las veces que lo siento (es) cuando veo a mi esposa”.

