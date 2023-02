Quédate con quien te vea como Tom Cruise a Guillermo del Toro

A un mes de que se entreguen los premios Oscar, los nervios comienzan a sentirse en el aire, así como la enorme emoción por parte de los nominados que en esta ocasión se disputan la codiciada estatuilla. Después de que el año pasado la ceremonia de los Oscars acaparara todos los titulares ante el incidente que se vivió en directo con Will Smith, se espera que esta ocasión, cada detalle esté medido a detalle. Es por esto que no ha sorprendido que en el tradicional almuerzo que la Academia celebra para los nominados, todos hayan dejado salir las emociones a flote y hayan compartido con gran emotividad este encuentro previo a su gran noche. Lejos de las alfombras rojas, los protocolos y las rivalidades, esta era la ocasión perfecta para convivir, saludarse y disfrutar. Sorprendentemente, el gran protagonista de la tarde fue Tom Cruise, quien a pesar de no estar nominado por su actuación, si está peleando en varias categorías por su cinta, Top Gun: Maverick. Y si se le vio saludando a todo mundo con gran emoción, ningún encuentro destacó tanto como el que tuvo con el mexicano Guillermo del Toro.

Con una nominación en la que es el gran favorito por su Pinocchio, Guillermo apareció como siempre, sonriente, cálido y de lo más accesible, lo que no se esperaba es que Tom estaría visiblemente emocionado de encontrarse con él. La escena no podría haber sido más simpática, con los dos sonriendo ampliamente antes de fundirse en un caluroso abrazo. Hablando de su cercanía, el actor de Hollywood tomó al mexicano de la cara para seguir con el efusivo saludo. Visiblemente contentos de haberse encontrado, los dos posaron frente a las cámaras con grandes sonrisas.

A pesar de que hasta el momento no se les ha hecho trabajar juntos, se sabe que Guillermo había elegido a Tom para ser el protagonista de su cinta At the Mountain of Madness, un proyecto que se trabajaba desde el 2006, pero, desafortunadamente, nunca vio la luz. Ha sido hasta apenas hace unos meses que el cineasta mexicano compartió a través de su cuenta de Instagram, un vistazo de lo que él tenía en mente para realizar la adaptación de esta historia que data de 1932.

Tom, el anfitrión de la noche

A pesar de no estar nominado de forma personal, Tom apareció en el almuerzo de los Oscars como el gran anfitrión, saludando a cada uno de los nominados de forma efusiva y dejando claro que estaba como pez en el agua aunque nunca ha ganado la estatuilla. Por su actuación, ha estado nominado en tres ocasiones distintas, en 1999 por Magnolia como Mejor Actor de Reparto; mientras que en la categoría principal de Mejor Actor en 1989 por Born on the 4th of July y en 1996 por Jerry Maguire.

Pero, ¿por qué este año es tan importante para Tom? Porque aunque no se encuentra nominado por su papel en la segunda entrega de Top Gun, la cinta sí se está disputando la estatuilla en seis categorías diferentes incluyendo mejor guion adaptado, mejor sonido, mejor edición, mejores efectos especiales, mejor canción original y sin duda, la más importante, mejor película. Esto hace que sea muy probable que Tom pise el escenario de los Oscars y se lleve por lo menos una estatuilla a casa…la primera en su larga carrera en Hollywood.

