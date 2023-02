Paulina Mercado y Juan Soler cuentan cómo fue su primer beso

A punto de que se cumplan tres meses de que Paulina Mercado y Juan Soler hicieron público su romance, después de que un paparazzi los captó en un supermercado, la relación va viento en popa. El hecho de que trabajen juntos en Sale el Sol ha hecho que el público sea testigo de su historia de amor que comenzó como una amistad, justamente, en los foros de este programa. Por esta razón, ambos se muestran muy abiertos a la hora de compartir con la audiencia del matutino, detalles de su noviazgo, como lo hicieron esta mañana, cuando contaron cómo fue su primer beso. Para sorpresa de todos, las instalaciones de Imagen TV, fue el escenario de aquel momento inolvidable para ellos.

Durante la sección Trapitos al sol, Ana María Alvarado le preguntó a los conductores si recordaban su primer beso en la vida. Después de contar que ambos lo dieron en la adolescencia, quiso saber cómo había sido este primer acercamiento en su relación: “¿Cómo fue?”, los cuestionó la periodista de espectáculos: “Que lo platique él”, comentó Paulina Mercado. Una vez que su novia le dio autorización de compartir ese instante, Juan recordó: “Toqué la puerta del camerino y le dije: ‘Te voy a besar’ y la besé”. La presentadora reconoció que antes de besarla, el argentino le avisó: “No, pero me advertiste desde antes, en la mañana me dijo: ‘Hoy te voy a besar’ y yo le dije: ‘Ay sí, cómo no’ y me lo repitió: ‘Hoy te voy a besar’ y yo así de: ‘¡Ojalá!’”, comentó divertida.

Después de advertírselo por mensaje, Juan Soler llegó a su camerino y cumplió lo prometido: “Que agarra y toca la puerta”, recordó Mercado quien, al abrir le preguntó: “¿Es neta?”, lo que el actor respondió: “¡Claro que es neta!”, contó mientras recreaban el momento frente a las cámaras. Aunque intentaron recordar ese momento tal como fue, los conductores no se atrevieron a darse un beso en vivo. Aunque no se besaron en Sale el Sol, más tarde, compartieron una romántica imagen en redes sociales donde él escribió: “La imagen sobre el espejo la puede ver cualquiera, la del alma, sólo para nosotros. Te amo Market”, conmovida con las palabras del argentino, Paulina le respondió: “Dicen los que saben que donde le alma sonríe es el lugar adecuado. No sólo tocas mi alma, la habitas, Te amo”.

Hace un par de semanas, durante su debut sobre una alfombra roja como pareja, Juan Soler le confesó a la prensa que está muy feliz con su relación con Mercado: “Es una relación que nace, primero, de una amistad, un compañerismo, de haber trabajado juntos, nos fuimos conociendo, estábamos sin nuestras parejas, hoy siento una relación sólida, una relación que quiero que tenga un futuro enorme y creo que Paulina también”. La conductora mostró su sentido del humor cuando la prensa le preguntó si, en sus planes, están contemplando ser papás: “No, hombre, ¿cómo crees?, ya no podemos tener hijos, no queremos tener hijos, ya tenemos cuatro hijos maravillosos, lo que queremos es gozarlos disfrutarlos, día a día y seguir conociéndonos”, respondió.

¿Cómo reaccionaron sus hijos al romance?

En ese sentido, Paulina y Juan sí se animaron a contar cómo reaccionaron sus hijos a la relación. Paulina, quien es mamá de dos jóvenes, contó: “Mis niños, uno tiene 25 y el otro tiene 23, la verdad es que son niños súper alivianados, siempre les he enseñado a respetar a los demás. Están encantados, les cae perfecto Juan, ayer cenamos en casa, hicimos una pastita, todo va muy bien”. Por su parte, Juan también contó que sus hijas están encantadas con su noviazgo como la presentadora: “Muy bien son, tanto Mía como Azul, son muy adultas, criadas en la libertad, tienen conceptos que son muy claros y tienen conceptos hacia Paulina que son increíbles. Estoy muy contento con cómo se está dando la relación”.