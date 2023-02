Lupita Jones ante los cambios en Miss Universo: 'Ojalá escuchen a quienes han estado en la organización durante tanto tiempo'

La trayectoria de Lupita Jones al frente de Nuestra Belleza México, ahora Mexicana Universal, sin duda ha rendido grandes frutos. Y es que durante el tiempo que la exreina de belleza ha presidido el certamen del que es elegida la representante de México en Miss Universo, han sido dos coronas las que se han logrado conquistar en el concurso internacional, la de Ximena Navarrete, en 2010, y la de Andrea Meza, en 2020. Sin embargo, ante la llegada de la nueva dueña de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, algunas reglas han cambiado, así como algunos de los estatutos del certamen, lo que ha generado cierta incertidumbre entre los seguidores de este tipo de shows y el surgimiento de rumores que apuntan a que algunos concursos locales ligados a Miss Universo podrían desaparecer. Es por eso que Lupita Jones se ha tomado el tiempo para aclarar estos puntos y dejar en claro su postura ante todos los cambios que se han propuesto tras la llegada de Anne.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante un live que hizo a través de su perfil de Instagram, que la Miss Universo 1991 abordó el tema de la nueva administración de Miss Universo y los rumores que han surgido a raíz de todos estos cambios. “Es una nueva administración del concurso, yo creo que es lógico que necesiten tener más información sobre todos nosotros, los directores. Muchos de nosotros obviamente nos sacamos mucho de onda por la forma en la que se están haciendo las cosas, pero también entendemos que es una nueva administración y quieren manejar las cosas de una manera diferente”, expresó la directora del concurso Mexicana Universal. “Ojalá y tomen en cuenta la experiencia de quienes llevan años al frente de la organización, que nos conocen a nosotros los directores, que saben los problemas que hemos pasado muchos de nosotros para sacar adelante nuestros eventos, hay mucha historia detrás de cada uno de nosotros directores y pues ojalá escuchen a quienes han estado en la organización durante tanto tiempo, lo que tengan para recomendarles y aconsejarles también, para llevar esta nueva administración de la mejor manera”, agregó.

Respecto a las solicitudes que han tenido que cumplir ante Miss Universo, Lupita dejó en claro que ha cumplido al pie de letra con lo que se les ha pedido y que su trabajo al frente del certamen mexicano sigue adelante. “Yo llené el documento que nos enviaron, con la información que nos solicitaron, y pues nada, seguimos trabajando con Mexicana Universal, tenemos una generación hermosa, de chicas que están trabajando muchísimo y yo no quiero que ellas empiecen a tener sus dudas o lo que sea, el evento sigue firme, seguimos con el mismo entusiasmo de siempre y proponiendo cosas nuevas”, señaló.

VER GALERÍA

En ese mismo sentido, Lupita se refirió a los rumores que han rodeado a Miss Universo tras la llegada de Jakrajutatip, mostrándose un tanto molesta ante la filtración de cierta información y las consecuencias que ha generado esta situación. “Hay información que nos mandan a nosotros los directores que es confidencial, que no tiene por qué andar circulando en las redes… Y eso lo único que genera es esta inestabilidad que se está manejando para muchas personas. Algunos directores han decidido dejar la franquicia, en fin, creo que la forma en la que se detonó toda esta información fue muy desafortunada”, expresó.

Se defiende de las críticas

En ese mismo live, Lupita Jones también abordó los comentarios que hasta sus redes sociales le han llegado en los que algunos usuarios le han pedido que se retire y deje la dirección de Mexicana Universal, pues consideran que su trabajo no ha sido el mejor al frente de este concurso. Ante esta situación, Lupita fue contundente: “Yo sé que hay mucha gente a la que no le caigo bien, y pues está bien, finalmente uno es como es y habrá con quien puedas congeniar y con quien no, pero de eso a que hablen mal de mi trabajo, perdónenme no, no tienen nada malo qué decir sobre mi gestión como directora de Miss Universo en México”, expresó. “El llevar la dirección de un concurso como este, mantener el nivel con el que lo he mantenido, a pesar de no tener una televisora grande detrás de mí, a pesar de haber salido de Televisa, a pesar de ser productora independiente, he hecho todo por mantener el prestigio, la calidad del evento, hasta el alcance de mis posibilidades”, expresó.

VER GALERÍA