El Canelo y su esposa, Fernanda Gómez, disfrutan de una romántica cita en el Super Bowl

Como varias celebridades internacionales, Fernanda Gómez y Saúl El Canelo Álvarez se dieron cita en el State Farm Stadium, en Arizona, para disfrutar del Super Bowl 2023 donde las Águilas de Philadelphia se enfrentaron a los Chiefs de Kansas City, un encuentro que se volvió épico gracias al espectáculo de medio tiempo que ofreció Rihanna quien volvió a los escenarios luego de más de 7 años de ausencia. A través de Instagram, El Canelo y su esposa estuvieron compartiendo algunos detalles de este evento que disfrutaron como en su época de novios. Entre los detalles más especiales que dieron a conocer fue el encuentro que tuvieron con el actor Ben Stiller.

Siempre presente en los mejores eventos, el campeón mundial de boxeo acudió a esta importante justa deportiva de la mano de su esposo, Fernanda Gómez con quien posó para varias imágenes que la tapatía compartió en su cuenta de Instagram: “Super Bowl”, fue la frase que utilizó para publicar el álbum de imágenes donde la vemos lucir un estiloso, pero casual atuendo negro, con el que disfrutó del partido. Según se aprecia, Fernanda acudió apoyando a Las Águilas, razón por la que portó una gorra de ese equipo, mientras que su esposo, El Canelo, portaba un jersey y una gorra de los Chiefs, equipo que se convirtió en el ganador de esta edición. Antes de disfrutar del encuentro, la pareja posó con el estadio de fondo.

Con esta publicación, Fernanda Gómez provocó la reacción de más de 84 mil seguidores, entre ellos, la del boxeador quien le escribió: “Te amo”. Emily, la hija mayor de su esposo, también se mostró muy emocionada de ver a la pareja disfrutando de este importante evento deportivo por lo que colocó varios emojis de corazón en los comentarios. Además de disfrutar de las jugadas más importantes del partido, tras bambalinas, la pareja coincidió con el actor hollywoodense, Ben Stiller, con quien no perdieron la oportunidad de posar para la foto del recuerdo. Esta imagen, la publicaron ambos en sus historias, donde desde muy temprano, compartieron su llegada a Arizona, hasta donde viajaron en jet privado. Así como ellos aprovecharon su encuentro con Stiller para una foto, varios asistentes al partido que vieron a El Canelo, le pidieron posar a su lado.

Durante el medio tiempo, Fernanda Gómez le regaló a sus seguidores varios videos de cómo se veía el espectáculo de Rihanna desde el palco en el que se encontraban ella y su esposo, de hecho, mostró cómo El Canelo coreó las canciones de la originaria de Barbados quien hizo historia al convertirse en la primera mujer embarazada en cantar en el medio tiempo del Super Bowl. En otra imagen, compartida por el mexicano, se le ve de espaldas, disfrutando el juego con el jersey del mariscal de campo estrella de los Kansas City, Patrick Mahomes, quien se alzó con su segundo título. Con este guiño al jugador, El Canelo compartió un poco de la admiración que siente por la estrella de este partido quien, con sólo 27 años, se perfila como una de las grandes celebridades en la historia del futbol americano.

Siempre en los mejores eventos

Desde que la carrera de El Canelo se encuentra en los cuernos de la luna, el matrimonio se ha convertido en asistente imperdible de grandes eventos en Estados Unidos, como la alfombra roja de la cinta Creed III, protagonizada por Michael B. Jordan, donde la pareja realizó un cameo. Debido a que reside en aquel país, el boxeador confesó que el inglés fue un idioma con el que se familiarizó de manera natural: “La verdad es que yo aprendí a lo random, nada más escuchando a mis amigos, tratando de entenderlos, practicarlo como podía. Me daba pena al principio, obviamente, porque no lo sé hablar, pero al final de cuentas dije: ‘Si me equivoco, ¿Cuál es el problema?, estoy intentando mucho y mucha gente aprecia eso que intentas hacerlo, que intentas hablarlo, así es la única manera de prenderlo”, comentó hace unos días El Canelo al canal de Youtube, Somos Mitú.