Minnie y Camila West recuerdan a su mamá, Amparín Serrano, a seis meses de su partida

Este 12 de febrero se cumplieron 6 meses del sensible fallecimiento de Amparín Serrano quien fue recordada por sus hijas en redes sociales, donde rindieron homenaje a su memoria. A través de Instagram, tanto Camila, como Minnie, expresaron lo complicado que ha sido lidiar con la ausencia de la creadora de Distroller quien poseía una personalidad única. Minnie, su hija mayor, se ha mostrado muy agradecida en los últimos días debido al éxito que ha tenido en Netflix la cinta Me gusta, pero me asusta, un proyecto muy especial debido a que fue Amparín quien la animó a realizarlo, en medio de la pandemia, a través de Cuarentena Films, la casa productora que creó Minnie por consejo de su mamá.

Con una foto de su familia, hace unos años, Minnie le escribió a su mamá: “6 meses desde el peor día de mi vida y desde que todos los días, después de ese, son los peores de mi vida. Te extraño tanto que me duele físicamente Ma. Te amo y sólo quiero estar contigo”. La actriz también compartió, en otra publicación, el video titulado La familia disfuncional West Serrano donde interpretan una canción inspirada en el confinamiento. En 2020, Minnie le contó a Mara Patricia Castañeda, durante una entrevista para su canal de Youtube, que Cuarentena Film fue un proyecto ideado por Amparín: “Estuve deprimida mucho tiempo hasta que, con mi mamá, abrí esta productora ‘falsa’. Fue muy chistoso, porque la gente empezó a pensar que era enserio, que era una productora registrada, pero no, sólo eran videos haciendo estos bailes con mi mamá”.

Lo que comenzó como un juego con Amparín, pronto tomó seriedad y Cuarentena Film fue produciendo videos con mayor calidad, incluso, Minnie comenzó a componer canciones junto a su mamá. En poco tiempo pudieron realizar su primera película, Me gusta, pero me asusta, una historia que filmaron en tres semanas en medio de la pandemia. Debido a la entrañable historia detrás de esta cinta, Minnie está feliz con el recibimiento que tuvo ahora que se estrenó en esta famosa plataforma de streaming: “Todavía no me creo que Me gusta, pero me asusta, es la número uno en Netflix Latinoamérica. Mamá me encantaría que estuvieras aquí, todo esto fue por ti y para ti. Esta película siempre va a apañar un espacio enorme en mi corazón, pues fuiste tú la que me impulsó a hacerla y a parte te luciste con tu cameo @amparinserrano, eres inmortal y te quedas aquí para siempre. ¡Te amo! Gracias a todos los que la están viendo”, escribió Minnie.

El mensaje de Camila West

Por su parte, Camila, la menor de las hijas de Amparín, también la recordó en su cuenta de Instagram, donde compartió una entrañable imagen, captada en blanco y negro, de ella, cuando era una niña, al lado de su mamá: “6 meses y el dolor aumenta cada día. Te amo infinitamente en donde estés, eres polvo de estrella y mi favorita”, escribió la ilustradora. En medio del dolor por la partida de su mamá, la menor de las hermanas West se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, Paolo. Recordemos que, en vida, Amparín vivió al máximo su papel de abuela con Manola, hija mayor de Camila, quien era la encargada de ser la cómplice más divertida de su abuela en los videos que realizaban juntas bailando para las redes sociales.

Debido a que Camila y Manola vivían con Amparín, ha sido muy complicado para su hija lidiar con su ausencia, así lo explicó en otra publicación, en la que dando lecciones de sinceridad expresó cómo está viviendo el duelo: “Ansiedad, sensación de nervios extremos, ganas de vomitar, todo esto me produce pensar en que ya no está mi mamá físicamente, enojo impulsos ganas de llorar, depresión, querer estar en un lugar, otro y otro y no sentirme en paz en ninguno. Lo único que me saca de este hoyo es saber que la familia que me queda, mis amigas que amo infinitamente me dan fe en esta vida”, se lee en la primera parte de su mensaje. Para finalizar, Camila escribió: “Te extraño Ma, como loca, sinceramente esta vida no es lo mismo sin ti. Espero algún día encontrar mi son de paz, agradezco tus señales, porque la neta que sí eres mágica, pero no deja de doler el que ya no estés conmigo y poderte abrazar con demasiadas fuerzas, aunque se te hiciera lo más cursi. Hoy es un día muy feo, ya que cumple 6 meses sin estar en la tierra, a toda mi familia, amigas de mi mamá, estamos juntos en esto”.