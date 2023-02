A punto de llegar al altar, Sofía Rivera Torres se viste de novia

Con plena ilusión, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray dan pasos firmes rumbo a su próxima boda religiosa, pues a punto de llevarse a cabo, la pareja continúa fortaleciendo su relación día con día, mientras disfrutan al máximo de planear este evento tan esperado por ellos y sus familias. Mientras tanto, Sofía ha querido compartir un vistazo con sus fans de cómo es que podría lucir el día de su boda, pues en sus redes sociales se ha dejado ver vestida de novia y posando con toda la actitud desde la iglesia, emocionando a todos sus seguidores, quienes han permanecido a la expectativa de sus planes a futuro con Eduardo, pues no quieren perderse ningún detalle de su esperado enlace.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Las fotografías que ha compartido la actriz fueron tomadas durante las grabaciones de la telenovela Cabo, de la cual fue parte. En ellas, se puede ver a Sofía caracterizada como su personaje de Karen Escalante, vistiendo un sexy vestido de novia y posando para la cámara de lo más provocativa, llevando incluso el velo puesto y un ramo de rosas en la mano, haciendo gala de su buen humor a la hora de posar.

Al pie de la imagen, Sofía escribió un mensaje en el que hizo referencia a su personaje y a la escena para la cual se tuvo que vestir de novia, pues según la trama, su personaje es obligado a casarse, luego de intentar huir de la boda, con tal de llevar a cabo su plan de venganza en contra de su pareja, interpretado por Diego Amozurrutia, el villano de la historia. “Karen Escalante: la runaway bride que no fue. ¿Qué opinan de que no la dejaron huir?”, comentó la actriz al pie de su publicación, recordando la escena que se transmitió hace unos días.

Aunque aún no han confirmado la fecha en la que se llevará a cabo su boda, la también conductora ha querido compartir con su público algunos detalles de los preparativos para el gran día, por lo que no ha dejado en hablar sobre su vestido de novia. "Recorrí las tiendas clásicas que hay en la Ciudad de México, pero no encontré nada diferente a lo típico que ves y, gracias a Dios, recordé la boutique que me recomendó mi hermana cuando fue el civil, fui y ahí estaba el de mis sueños, creación de la diseñadora israelí Liz Martínez…”, dijo en octubre del año pasado a Reforma Club, dejando en claro que incluso ha elegido uno para la ceremonia religiosa y otro más para la recepción, el cual estará inspirado en El Gran Gatsby.

¿Dónde se llevará a cabo su enlace?

En la misma entrevista, Sofía Rivera Torres reveló que será Mérida el destino que albergue su esperada boda con Eduardo, explicando las razones por las que eligieron este hermoso lugar y cómo será esta segunda celebración, pues recordemos que en 2020 Sofía y Eduardo se dieron el ‘Sí, acepto’, en una íntima ceremonia civil, celebrada en la Ciudad de México. "Elegimos ese destino porque quiero algo glamuroso, buscaba una mansión vieja en vez de un salón o hacienda, tenía un estilo muy específico de construcción en mente…”, compartió la intérprete emocionada. “Más que una segunda boda, de alguna manera, la siento como la primera porque la anterior fue con 60 invitados, que, aunque es un número decente, no tuvimos a la familia y amigos completos, nos faltó muchísima gente y, esta vez, tanto Edu como yo estamos felices de hacer una fiesta con todos para celebrar nuestro amor…”, contó.