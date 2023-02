¡Bebé en camino! El equipo de Rihanna ha confirmado el embarazo de la cantante tras el Super Bowl

Sin duda alguna, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII de Rihanna ha sido espectacular. La originaria de Barbados se echó al público a la bolsa con la impresionante maquinaria que echó a andar para este fin, pues entre plataformas flotantes y bailarines, la intérprete de Umbrella dio muestra de su talento y seguridad sobre el escenario, además de su estilo para vestir, pues sin duda los pocos, pero significativos cambios de look han dado mucho de qué hablar entre sus seguidores. Sin embargo, la artista de 34 años también ha generado todo tipo de comentarios en torno a su actuación, pues por la forma en la que se expresó sobre el escenario y la forma en la que llevó cada uno de sus looks, generó sospechas de embarazo entre sus fans, las cuales ya han sido confirmadas por el equipo de la cantante.

Tan solo unos minutos después de que la intérprete hiciera vibrar el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, con su interpretación de temas como Work y We Found Love, la discusión sobre si Rihanna estaba o no embarazada se apoderó de las redes sociales. Y es que para muchos de sus fans, la forma en la que la también actriz llevó el increíble jumpsuit rojo de Loewe, el cual llevo al abierto al frente, sospechosamente a la altura de su vientre, dejando al descubierto un estiloso corsé color rojo, fue una clara señal de que Riri quería hacer evidente su embarazo, según lo que interpretaron sus fans.

Por otro lado, al interpretar el tema Diamonds, al final de su actuación, Rihanna complementó su look con una gabardina roja de Alaïa, un instante en el que la cantante acarició su vientre en repetidas ocasiones, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes ya no tenían ninguna duda acerca del embarazo de su ídolo, pues además destacaron que la artista evitó hacer movimientos bruscos durante su presentación. Sin embargo, nada aún era un hecho y todo se había quedado en teorías, por lo que en redes sociales el nombre de la intérprete se volvió tendencia, no solo por su espectacular show, sino también por los rumores de embarazo.

Finalmente, The Hollywood Reporter confirmó las sospechas de los fans a través de una declaración que obtuvieron de uno de los representantes de Rihanna, quien finalmente revelaría que, en efecto, la artista se encuentra en plena dulce espera de su segundo hijo con el rapero A$AP Rocky.

La emotiva razón por la que Rihanna decidió hacer el show

Durante la conferencia previa al Super Bowl, Rihanna se sinceró sobre las razones que la llevaron a tomar la decisión de hacer el show de medio tiempo, luego de haberlo rechazado en el pasado. “Se siente como que solo podía ser ahora. Cuando recibí la llamada otra vez para hacerlo ahora, al principio estaba como… ‘¿Están seguros? Tengo 3 meses de postparto, ¿debería estar haciendo decisiones tan importantes ahora? Podría arrepentirme’. Pero cuando te conviertes en mamá hay algo que simplemente pasa que sientes que puedes contra el mundo, hacer lo que sea y el Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo, así que, sin importar el miedo que me diera porque no he estado en un escenario en siete años, hay algo emocionante sobre el reto que es”. Recalcando la importancia que tiene su presentación en uno de los show más vistos a través del mundo en cuanto a representación se trata, la cantante fue clara: “Es importante que mi hijo vea eso”, en otro momento también dejó en claro otras importantes motivos que la impulsaron a hacer este show, pues a través de esta importante plataforma buscaba representar a los migrantes, a Barbados y a las mujeres negras, así como a todas las minorías de las que es parte, “Estoy muy lejos de casa…y nunca hubiera imaginado que podría llegar hasta aquí, y quiero celebrarlo”.

