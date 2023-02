Diego Boneta deslumbra en el estreno de su nueva película

Con cada proyecto que llega a sus manos, Diego Boneta sigue cumpliendo los sueños que lo impulsaron desde niño a abrirse paso en Hollywood. Su más reciente película At midnight lo ha trasladado a sus orígenes, ya que el rodaje se realizó de principio a fin en México con el objetivo de resaltar la cultura nacional, la belleza de su tierra y su rica gastronomía. El estreno mundial de la comedia romántica tuvo lugar en el recinto de la Sociedad de Autores y Compositores de México, ubicado en la capital del país, donde se dieron cita el elenco y reconocidas personalidades de la industria, incluida la familia del protagonista. A su paso por la alfombra azul, el actor lució muy chic y elegante con un diseño marrón confeccionado en tejido de pana de la exclusiva firma Gucci, sin duda, un look perfecto para la gran noche de celebración.

Siempre impecable, Diego combinó su traje con un par de zapatos oscuros y un suéter de líneas transversales que iban del negro al blanco y dorado. El actor completó su atuendo llevando sofisticadas piezas de joyería de Tiffany & Co. Después de posar en solitario, el mexicano compartió cámaras con su coestrella Monica Barbaro, quien apostó por un sencillo vestido de seda rosa con cuello halter, que dejaba al descubierto sus hombros y espalda.

El actor, de 32 años, dedicó varios minutos a la prensa para hablar de lo que significa este proyecto para su carrera. “Feliz de la vida, no saben el gusto que me da que el estreno de esta película de Hollywood sea en la Ciudad de México, donde nací, donde crecí”, dijo para el programa Sale el Sol. Asimismo, recalcó la importancia que tenía para él poder mostrar una parte del país en el largometraje: “Es una comedia romántica de Hollywood rodada 100 por ciento en México, mostrando un México del cual todos nos sentimos orgullosos (...) que tiene que ver con la cultura y con la belleza de nuestro país”.

Por supuesto que no dejó pasar la oportunidad de capturar el especial momento en una emotiva postal familiar junto a sus padres, Astrid Boneta y Lauro González, y sus hermanos, Natalia y Santiago, quienes se mostraron muy orgullosos de presenciar el éxito de Diego. Un detalle que no ha pasado desapercibido es que el actor y su hermana desempeñaron los roles de productores a través de su compañía Tres amigos.

Sobre la oportunidad de trabajar a lado de su hermano, Natalia se mostró muy emocionada y resaltó el hecho de que el público mexicano fue el primero en ver el largometraje: “Es nuestra primera película bajo Tres amigos, nuestra compañía productora, entonces ya llevó varias tomas viendo la película, pero cada vez que la veo es una experiencia irreal y es la primera vez viéndola con un pueblo mexicano”.

El actor será parte de la serie biográfica sobre la vida de Paco Stanley, uno de los conductores más importantes de la televisión mexicana en la década de los 90. Diego compartirá créditos con Belinda y Luis Gerardo Méndez, sin embargo, aún se desconoce los personajes que interpretarán.

La producción ha generado polémica, ya que no cuenta con la aprobación de la familia del fallecido presentador. Al ser cuestionado acerca de estas discrepancias, Boneta dejó claro que desconoce la situación actual: “Es un proyecto en el que estoy involucrado como actor no como productor. No te sabría decir bien de todo lo que está pasando. No he estado en México, he estado promoviendo At Midnight y trabajando con el tequila (...) Lo que me emociona mucho de ese proyecto es que es volver a trabajar con el mismo equipo con el que rodeé la serie de Luis Miguel”, comentó en una conferencia de prensa recogida por el reportero Eden Dorantes.

