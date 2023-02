Ludwika y Dominika Paleta celebran el cumpleaños 79 de su papá

Aunque Ludwika y Dominika Paleta han procurado ser muy discretas a la hora de compartir los detalles de su vida personal con el público, lo cierto es que las hermanas han encontrado en sus redes sociales el medio perfecto para acercarse a sus fans y hacerlos partícipes de sus momentos más importantes a nivel personal y profesional. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando Dominika felicitó a su papá, el señor Zbigniew Paleta, en su cumpleaños número 79. Una oportunidad en la que la actriz ha aprovechado para compartir con sus seguidores un vistazo a la relación que como hermanas han formado con su papá, pues ha publicado una serie de fotografías en las que como pocas veces, se les puede ver conviviendo con su progenitor.

A través de su perfil de Instagram, Dominika Paleta compartió una serie de imágenes en las que se puede apreciar a la actriz, acompañada de su inseparable hermana Ludwika, posando al lado de su padre, mostrándose de lo más felices por la oportunidad de compartir sus vidas con su progenitor, dando muestra así de cómo es su relación con el señor Zbigniew. Al pie de la imagen, Dominika escribió un mensaje en el que se mostró emocionada por esta celebración tan especial para ella y su hermana. “Mi papá cumple 79 años y yo doy gracias por tenerlo aquí ¡con tanta energía y salud!”, expresó la intérprete emocionada.

Cabe destacar que, aunque son pocos los detalles que se conocen sobre la relación de las hermanas Paleta con su papá, hace unos años Ludwika abrió su corazón para hablar de cómo fue su llegada a México, pues recordemos que la actriz y su familia son originarios de Cracovia, Polonia, asegurando que aunque tiene pocos recuerdos de su vida en aquel país, su papá poco a poco le ha ido contando algunos de los pasajes de aquella transición tan importante en sus vidas. “Mi papá acaba de cumplir 77 años y le estoy sacando toda la sopa, porque con mi mamá me faltó tiempo de que me contara todo lo que yo quería saber y cuando ya nos quedaba poquito tiempo, ya no nos dio tiempo, entonces, he estado disfrutando mucho a mi papá y le he preguntado mil cosas. Hace poquito estuve en Polonia y le pregunté a mi papá, ¿Por qué llegamos a México?”, le contó Ludwika Paleta a Mara Patricia Castañeda en una sincera entrevista realizada en 2020.

En esa mista charla, la intérprete de series como Madre solo hay dos recordó las razones por las que toda su familia decidió viajar a México para comenzar una nueva vida y desde cero. “La situación era muy difícil en Polonia, era el año 80, había mucha incertidumbre, muchos problemas económicos. Polonia siempre ha sido un país en el que se ha vivido, sino la guerra, la postguerra, siempre han tenido una situación, política y económica, muy difícil, pero era un momento en el que había mucha escasez de muchas cosas”, señaló.

Cómo fue su llegada a México

Aunque no todos los polacos tenían la fortuna de salir de aquel país, gracias a la profesión de su papá quien se desempeña como violinista, tuvieron la oportunidad de viajar a nuestro país y comenzar una nueva vida: “Mi papá es músico y tenía la oportunidad de salir de Polonia, cosa que normalmente no se podía hacer, el régimen no te lo permitía, pero mi papá sí tenía pasaporte y la oportunidad de viajar. Alguna vez había venido a México y le encantaba la cultura latina y México, él había venido dos veces”. Después de aquella visita, el papá de la actriz tomó la decisión de mudarse a nuestro país.