'Gracias por enseñarme cómo se siente que te amen', Martha Debayle a su marido por su aniversario 12

Hace 12 años, Martha Debayle y Juan Garibay tomaron la decisión de unir sus vidas y comenzar a escribir las páginas de su historia, permitiéndose ambos una nueva oportunidad en el amor. Es por eso que al recordar aquel día en el que se juraron estar presentes en las buenas y en las malas, la comunicadora no ha perdido la oportunidad de agradecer a su esposo por todo lo vivido a lo largo de más de una década y por aquello que juntos han construido, enfrentando siempre las adversidades de la mano y teniendo al amor como su mejor cómplice.

Así lo dejó en claro Martha en el emotivo mensaje que le dedicó a Juan a través de Instagram, en el que a corazón abierto dejó en claro las razones por las que se siente agradecida de tener a su marido a su lado, y por todo el amor que ha podido experimentar a lo largo de todos estos años. “Gracias por enseñarme cómo se siente que te amen incondicionalmente. Gracias por empujarme cuando siento que no puedo, por aplaudirme cuando dudo, por cacharme cuando me caigo. Gracias por tu sensatez cuando yo la pierdo, por tu paz cuando no la tengo, y por el rumbo cuando no lo veo. Gracias por la elegancia de tu alma. Gracias por dormirme todos los días. Por tu paciencia en mi histeria”, expresó la también empresaria al pie de un romántico álbum fotográfico, en el que se puede ver a la pareja de lo más enamorada.

Martha se mostró conmovida al enumerar todas aquellas cosas por las que agradece que su ‘Spiderman’, como suele llamar de cariño a su esposo, esté siempre a su lado. “Gracias por ubicarme cuando me pierdo, gracias por ser el presidente del consejo de mi vida y por siempre hacerme sentir que todo estará bien. Gracias por siempre ser un caballero. No podría hacerlo sin ti. Gracias, mi mejor amigo por siempre de la vida. Esta nueva vida alcanzará para amarte, servirte y agradecerte. Feliz 12 aniversario”, agregó.

Finalmente, la locutora cerró su mensaje cerró su emotiva declaración de amor con una reflexión sobre la relación que ha logrado construir y mantener tras más de una década al lado de Juan Garibay. “12 años después y todavía nos caemos muy bien. Y ese es el corazón del asunto. Si no fuera tu pareja, ¿sería tu amigo?”, dando punto final a su felicitación de aniversario.

La complicidad de Martha y Juan, el secreto detrás de su relación

A través de sus redes sociales, Martha Debayle suele compartir detalles de su vida familiar y de pareja, en donde suele hablar de los secretos detrás de su extraordinaria relación con Juan Garibay, y de los secretos que les han dado estabilidad en su matrimonio. “Encuentra tu compañero de equipo. El que te haga la vida más feliz, más fácil. El que te sume. Te apoye. Te aplauda. Te levante cuando te caes. Te anime cuando ya no tengas ganas. Que te dé el espacio para ser y florecer. Que sea tu fan. Que te quiera por todo lo que eres y por todo lo que no eres y nunca vas a ser. Que te quiera bonito. Que celebre tus triunfos y que te ayude a cargar el peso de los fracasos. Eso es lo que tienes que buscar. Y eso es lo que también tienes que ser para el/ella. El que te haga la vida más feliz, más fácil. Thank you Mimi”, expresó Martha en Instagram el año pasado, al describir cómo es su relación con Juan.