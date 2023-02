Salma Hayek da detalles de su épico baile con Channing Tatum: 'Estaba tan adolorida'

Siempre dispuesta a asumir retos, Salma Hayek se embarcó en un proyecto fílmico que puso a prueba su agilidad, destreza y ritmo. La película en cuestión es Magic Mike’s Last Dance, la última entrega de la popular trilogía protagonizada por Channing Tatum que estrenó su primera parte hace ya 11 años. En la nueva cinta, la mexicana interpreta a Maxandra Mendoza, una socialité londinense que queda atrapada en una apasionante historia de amor con el personaje que encarna Channing. Una escena que no ha pasado desapercibida desde que se estrenó el tráiler es en la que los actores ejecutan un fascinante baile y, aunque a simple vista parece sencillo, representó un enorme desafío para Salma debido a la extenuante preparación y los largos días de ensayo que requirió la secuencia que tiene una duración de cinco minutos.

Orgullosa del resultado, la actriz habló por primera vez del trabajo que conllevó sacar adelante la coreografía: “La mayor parte del trabajo consiste en hacer que parezca fácil”, dijo en una entrevista para People, “Después del primer ensayo estaba adolorida porque no estoy en forma y no es el movimiento al que estás acostumbrada”. Indicó que fue muy cuidadosa con cada uno de sus desplazamientos para prevenir accidentes. “Tienes que asegurarte de no pincharle el ojo con el tacón o noquearlo”, comentó antes de referirse a la seguridad y el apoyo que le brindó Tatum, “Me decía que era ‘muy fuerte y no te preocupes’, aún así tenía que agarrarme un poco con los brazos o las piernas”.

La realización de la escena abarcó tres días y prolongadas jornadas, pero al final el esfuerzo rindió frutos, ya que se ha convertido en el momento más comentado por el público, tal como señala Salma: “Todas las personas que han visto la película hablan primero y principalmente sobre esa escena, lo cual es una sorpresa para mí. Pero me alegro porque funciona para la historia de la película”.

Este tipo de secuencias tienen un significativo nivel de riesgo, algo de lo que es completamente consciente Salma, que estuvo a punto de caer al suelo en uno de los movimientos, por fortuna Channing intervinó a tiempo y evitó un accidente. “Se suponía que tenía que hacer algo, no lo hice y fue crucial, casi me tira. Me agarró como un milímetro antes de que mi cabeza, porque estaba boca abajo, se golpeara con el suelo”, relató.

La actriz, de 56 años, contó con la asesoría de bailarines profesionales, a los que no dudó en acercarse cuando precisaba ayuda: “Son los expertos mundiales en este tipo de baile. Necesitaba muchos consejos”. Mencionó que ajustaron la coreografía de tal manera que se adoptara tanto al ritmo de ella como al de Channing. “El coreógrafo estaba encontrando el término medio entre nosotros dos. Eso se sintió suave y orgánico. Para mí, también fue muy diferente porque he bailado en otras películas antes, pero para un chico. Realmente se sintió como si estuviera bailando para mí, pero también en algún punto…. queríamos que fuera un arte en el que nos movíamos juntos. No estaba sentada allí teniendo a un chico bailando. Nos conectamos”.

La estrella de Hollywood recordó que el actor fue un “verdadero caballero” durante toda la producción del largometraje. Añadió que Channing fue “genial y divertido”, además de “inteligente, intenso y concentrado”. Salma destacó la sintonía y conexión que tuvo con Tatum: “No puedes fabricar química. Puedes odiar a alguien y tener química en la pantalla. Hay gente que se enamora en las películas y las películas no funcionan si no hay química. Creo que éramos la combinación perfecta para esto. Es como si la cámara lo decidiera, y tuvimos suerte. Pero, ¿sabes qué? Nos llevamos muy bien”.

