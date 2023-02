El original look rockero con el que Salma Hayek desfiló en los Brit Awards La mexicana eligió un diseño de Alexander McQueen de cuero negro que combinó con un bolso de la misma firma

Convertida en una de las asistentes imperdibles a todas las ceremonias en la temporada de premios de Hollywood, Salma Hayek ha consolidado su estilo sobre la alfombra roja. Después de desfilar por los eventos más importantes del séptimo arte mundial durante más de dos décadas, la mexicana es experta a la hora de elegir las prendas ideales para brillar en este tipo de galas. Luego de verla triunfar con el romántico atuendo que utilizó durante la entrega de los Golden Globes, en la que la vimos lucir un diseño en color nude de silueta de sirena y escote corazón firmado por Gucci, esta noche, la actriz volvió a acaparar miradas, ahora con un original atuendo negro que eligió para asistir a los Brit Awards, donde la vimos con un look con un toque rockero.

De la mano de su esposo, el empresario francés, François-Henri Pinault, Salma Hayek arribó a esta entrega de premios realizada en Londres donde la pareja dio lecciones de estilo ambos vestidos d negro. Luego de varias galas llevando colores claros, la veracruzana para esta entrega eligió el infalible negro que consiguió con un atuendo de cuero de Alexander McQueen que combinó con unos bonites de plataforma de Saint Laurent. Como accesorio complementario, portó el bolso Jeweled Hobo de piel de becerro lisa negra con asa con acabado en plata antigua adornada con anillos con incrustaciones de Swarovski con un costo de 2 290 euros (cerca de 45 mil 600 pesos mexicanos).

Además de las prendas, la clave para conseguir este look fue el maquillaje y peinado que llevó la mexicana. Para esta ocasión el hairstylist, Miguel Martín Pérez, se encargó de peinar la cabellera de Salma con ondas muy marcadas que sirvieron de marco para el maquillaje, realizado por la makeup artist, Sofía Schwarzkopf Tibury, en tonos obscuros con los que le dio protagonismo a los ojos, con un delineado marcado que acompañó de sombra morada, una combinación que le dio mayor impactó al resto del outfit creado por la stylist Rebecca Corbin-Murray, quien también la asesoró en el estreno de la cinta Magic Mike’s Last Dance donde robó suspiros con un vestido de red negro con aplicaciones de flores.

A través de su cuenta de Instagram, Salma mostró a detalle el favorecedor corset de cuero que combinó con una original falda con acabados como de chamarra: “It’s rock and roll”, se le escucha decir en un video justo cuando se pone una chaqueta de cuero y toma su bolso rumbo a la alfombra roja. Para cerrar con broche de oro este look, la actriz lució un espectacular collar de diamantes de la firma Boucheron. En las imágenes que compartió en su perfil, la vemos muy sonriente junto a su esposo quien, para mostrar un poco de su complicidad también llevo un look negro de pies a cabeza. También publicó un video en el que la vemos muy al pendiente de su esposo a quien le acomodó el saco antes de posar juntos.

Salma y su estilo único

Desde que Salma Hayek comenzó a vivir el sueño americano en la meca del cine comenzó también su historia sobre las alfombras rojas. Hace un par de años, la mexicana le concedió una entrevista a Vogue en la que habló de cómo se las ingeniaba al inicio de su carrera en Hollywood para vestirse en una alfombra roja, ya que, en aquel entonces le era difícil que un diseñador quisiera vestirla: “No era conocida y estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme en los inicios de mi carrera”, contó sobre el vestido que usó en su primera gala de los Oscar. Desde entonces, Salma ha ido construyendo un estilo único: “Me siento orgullosa de esa chica que a veces, sin muchos recursos, se divertía, que a veces se arriesgaba e intentaba ser creativa, valoro la habilidad que involucra y cómo expresa quiénes somos en diferentes momentos de la historia”.