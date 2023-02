El especial viaje de Paulina Goto y Rodrigo Saval a Mérida

Recién desempacados de Europa, hasta donde viajaron para buscar el vestido de novia de la actriz, Paulina Goto y Rodrigo Saval comienzan una nueva aventura juntos, esta vez en Mérida, destino que visitaron en compañía de la mamá de Paulina quien, este 11 de febrero, celebra su cumpleaños. A través de su cuenta de Instagram, la pareja ha estado compartiendo algunos detalles de estas vacaciones donde los hemos visto en zonas arqueológicas y un cenote, lugar que sirvió como espectacular fondo de las fotos más especiales de los novios.

En medio de los preparativos para su boda, Paulina y Rodrigo se tomaron un descanso para disfrutar en familia. Hace unas horas, el político compartió un video junto a su prometida a bordo de un avión, poco tiempo después, la actriz publicó una imagen con él en Mérida, destino al que viajaron para celebrar el cumpleaños de la mamá de Goto: “Hoy cumplió años mi mamá, mi mejor amiga, mi sol, mi ejemplo y mi máxima cómplice. Te amo infinitamente Lichis”, escribió la actriz sobre una imagen en la que posó junto a su mamá en la zona arqueológica que visitaron como parte del festejo de la señora.

Además de este recorrido por este importante sitio histórico, la familia visitó uno de los espectaculares cenotes que hay en la región. Desde ese lugar, Rodrigo compartió un álbum de fotos y videos del cenote donde la pareja posó para una especial foto del recuerdo. Hace unos días, la actriz les contó a sus seguidores que se encuentra en medio de los preparativos de su boda, un evento que planea para finales de este año, según comentó, en diciembre pasado, en entrevista para ¡HOLA! Tv: “Yo creo que a finales del próximo año podría ser, no hay prisa, no tenemos el lugar todavía, no tengo vestido, me faltan muchos detalles, no tengo wedding planner, para que me entiendas, porque ahorita he tenido mucho trabajo, gracias a Dios”, explicó.

Tal como lo dijo en aquella charla, tras el exitoso estreno de la tercera temporada de la serie Madre solo hay dos, Paulina y Rodrigo han comenzado a ultimar detalles para su enlace matrimonial: “¿Me recomiendan lugares para buscar mi vestido de novia en París/Roma?”, les preguntó la actriz a sus seguidores, con quienes compartió que su viaje a Europa era para buscar el diseño que llevará el día más importante de su vida: "Buscando el lugar, los vestidos, la canción para el vals y siendo la Bridezilla que nunca soñé ser jajaja…”, escribió hace unos días la actriz junto a un álbum de fotos de la especial etapa que está disfrutando con su prometido.

La ilusión de su boda

Para Paulina su boda es un sueño hecho realidad, un anhelo que comparte con Rodrigo: “Estamos muy contentos, muy ilusionados, creo que el amor es de las cosas más increíbles, estar enamorado, tener un proyecto de vida, de pareja, encontrar una persona con la que te apoyas es hermoso. Eso estoy viviendo en ese momento, con mucha ilusión”, le confesó la actriz a la cámara de ¡HOLA! Tv. La protagonista de Veinteañera, divorciada y fantástica, admitió que la idea de una boda muy pequeña que tenía en un inicio se ha convertido en una gran celebración en la que está poniendo mucho empeño: “Yo decía que quería algo muy chiquito y luego ya digo: ‘Bueno, ya voy a hacer una boda’, quién sabe, vamos a ver”, comentó divertida la novia.