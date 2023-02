Itatí Cantoral confiesa cómo es en su papel de suegra: ‘Soy a todo dar’

A diferencia de las villanas que interpreta en la ficción, en la vida real, Itatí Cantoral es una mujer cariñosa que adora pasar el tiempo con sus hijos, a quienes describe como los grandes amores de la vida. Durante su visita al programa de Youtube, Pinky Promise, al que acudió como parte de la promoción de la cinta Mi suegra me odia, historia en la que se encarga de hacerle la vida imposible a su nuera, confesó que, a diferencia de su personaje, ella se lleva de maravilla con Zaire Renata, la novia de su hijo Roberto desde hace tres años: “Yo no tengo suegra, pero ya soy suegra y soy a todo dar”, comentó divertida.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque Zaire y Roberto se encuentran en la etapa del noviazgo, Itatí ya trata a la joven como un miembro más de su familia: “Soy súper buena onda, me cae muy bien mi nuera que todavía no es al 100% nuera, pero es como si lo fuera, porque es la novia de mi hijo, ojalá que sí haya más cosas, la quiero mucho. Yo a mis hijos, los que a ellos les haga feliz”, reconoció la actriz. Si bien se considera una suegra muy buena onda, reconoció que, por defender a sus hijos, sería capaz de cualquier cosa: “No soy una suegra así (como la de la película), para nada y no lo sé si me pusieran en el papel de la película, tal vez sería peor que la de la película, si se meten con mi hija o con mis hijos, por supuesto, yo creo que todas las mamás, haríamos cualquier cosa, a cualquier edad”, añadió.

VER GALERÍA

Si bien, hasta el momento no ha requerido defender a sus hijos de ninguna pareja, se puso en el lugar de algunas mamás que viven situaciones adversas: “Imagínate que te toque un hombre que maltrata a tu hija, a veces, por no tener una complicidad con la mamá, o lo que sea, ¿quién te va a ayudar más que tu mamá?”, comentó. A su paso por el programa de Karla Díaz, Itatí se mostró muy divertida y abierta a hablar de cualquier tema, incluso se animó a revelar el nombre del actor con el que se ha dado el mejor beso en la ficción: “’¿Mi mejor beso de novela?, yo creo que es con el papá de mis hijos, Eduardo Santamarina, ¡qué beso, qué barbaridad! Sí besaba muy bien”, confesó entre risas al recordar cómo fue el flechazo con el actor.

¿Qué piensa de convertirse en abuela?

Para Itatí, la novia de su hijo es una bendición, así lo confesó hace unos meses en entrevista con el programa Hoy: “Yo soy una excelente suegra. Tengo la bendición de tener a Zaide Renata, que es la novia de mi hijo, es una niña hermosa, que tiene una familia hermosa, es una niña buena, una niña con principios, con valores y yo siempre voy a ser amiga de la gente que mis hijos quieran”, comentó. Durante aquella entrevista con el matutino, Itatí fue más allá y confesó que le encantaría que su hijo y Zaire le dieran un nieto, aunque se mostró muy respetuosa de los tiempos de los jóvenes: “Me gustaría ser abuela, por supuesto, ¿ahorita?, siempre me gustaría ser abuela, pero no creo que sea el momento, porque ellos ahora tienen otras prioridades”.

VER GALERÍA

A lo que Itatí se refería cuando hablaba de que no es tiempo de que su hijo experimente la paternidad, era al reciente ingreso de Roberto a la Universidad de Radford donde forma parte del equipo de soccer, pues recordemos que su sueño es convertirse en futbolista profesional, por esta razón, se mudó a Virginia, en septiembre pasado, para comenzar con su preparación como atleta de alto rendimiento. Aunque está enfocado en alcanzar su meta, Roberto también se muestra muy enamorado de Zaire en redes sociales donde, en enero pasado, intercambiaron románticos mensajes con motivo de su tercer aniversario de novios: “Feliz de compartir 3 años de la mano contigo princesa”, le escribió el hijo de Itatí.