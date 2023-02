Por primera vez, el cuñado de Pablo Lyle cuenta cómo reaccionó el actor a la muerte del señor Hernández

Entre la veintena de cartas que la familia de Pablo Lyle envió a la juez del caso, Marisa Tinkler Mendez, para dar fe de la personalidad del actor, destaca la que escribió Lucas Delfino, cuñado de Pablo, quien manejaba el vehículo que se vio involucrado en el incidente vial que concluyó en el sensible fallecimiento del señor Juan Ricardo Hernández. Debido a que Delfino se reservó su derecho a declarar frente al jurado durante el juicio en el que Lyle fue declarado culpable por el delito de homicidio imprudencial, este texto toma relevancia por contener la narración de lo que ocurrió después del incidente, cuando Lucas tuvo que llamar a Pablo para informarle que el señor Hernández se encontraba en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Lucas narró en esta carta cuál fue la reacción de Pablo al enterarse del estado de Juan Ricardo Hernández tras el incidente vial: “Fue durante el viaje familiar de Pablo a Miami para dar la bienvenida a mi segundo hijo que ocurrió el accidente que cambiaría nuestras vidas para siempre”, se lee en la parte inicial del su texto en el que cuenta que fue él quien le informó a Pablo que el señor Hernández se encontraba en el hospital: “Cuando la policía llegó a mi casa llamé a Pablo, que estaba en el aeropuerto y le conté lo ocurrido. Lo que pasó después no me sorprendió para nada, sin dudarlo, me dijo que se quedaría. Puso a su familia en el avión de vuelta a México y luego buscó a los agentes, como se le indicó”, reveló Delfino.

También recordó que, tras el sensible fallecimiento de Juan Ricardo Hernández, el actor regresó a Miami para enfrentar la situación: “Esto fue algo que hizo entendiendo las posibles consecuencias de tal decisión, nuevamente, un testimonio de su carácter. En ese momento, le pregunté cómo se sentía y me compartió lo preocupado que estaba por la muerte del Sr. Hernández, por la tristeza que esto debió haber creado para su familia. No sabía cuál sería el resultado final para él y su familia, estaba aterrorizado, pero aún así regresó. Me dijo que la única forma de enseñar es con el ejemplo, siempre pensando en sus hijos, esto demuestra, no sólo su valentía, sino también su integridad. Pablo nos ha mostrado la nobleza de su carácter consistentemente a través de muchas facetas de mi interacción y la de mi familia con él”, se lee en otra parte del texto.

El cuñado del actor también destacó el comportamiento que tuvo Pablo durante el tiempo que estuvo en arresto domiciliario: “Fui testigo de su humildad y el crecimiento espiritual que le permitió entregarse a una situación tan difícil en la que tuvo que depender de otra persona para brindarle techo, alimento y cubrir sus necesidades y las de su familia”. Lucas recordó que, tras ser declarado culpable, Pablo le confesó por qué trató en todo momento de mantenerse fuerte: “El último día del juicio, en el que leyeron el veredicto fue, posiblemente, uno de los momentos más difíciles de su vida, sabía que, aunque sus hijos no estaban presentes, las cámaras lo estaban enfocando. Aunque todos estábamos llorando, él mantuvo una actitud tranquila y nos consoló a todos diciéndonos que iba a estar bien, más tarde, nos dijo que no quería mostrar lo triste y desesperado que se sentía, en caso de que sus hijos alguna vez vieran las noticias”.

El dolor de Pablo

Para finalizar su carta, Lucas Delfino, quien podría enfrentar una demanda civil por parte de la familia del señor Hernández, destacó que para Pablo siempre será muy complicado pensar en las consecuencias de aquel golpe: “Me gustaría terminar diciendo que, en los 17 años que lo conozco nunca actuó de manera violenta, en las innumerables veces que nos sentamos a hablar de ello, no hubo una sola vez en la que no me dijera lo mortificado que se sentía, por la muerte del señor Hernández y el duelo que debía estar pasando su familia. Pablo ahora sabe que tiene que vivir el resto de su vida con la carga de lo que pasó, esto es inmensamente difícil para una persona compasiva con un profundo respeto por la justicia”.