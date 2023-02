Dayanara Torres reacciona a la boda de su exesposo Marc Anthony: ‘Le deseo siempre lo mejor’

A 19 años de su divorcio con Marc Anthony, Dayanara Torres, reaccionó a la reciente enlace del papás de sus hijos con la modelo Nadia Ferreira, quienes hace unos días protagonizaron la boda del año en Miami. Durante su visita al programa El Gordo y la Flaca, la exMiss Universo no pudo evitar las preguntas de Raúl de Molina respecto matrimonio del cantante. Dando lecciones de cordialidad, la puertorriqueña se mostró contenta de que su exesposo haya encontrado nuevamente el amor, además, contó que durante esos días que sus hijos estuvieron en Florida los tuvo en casa: “Te quiero preguntar una cosa. Fue la boda de Marc Anthony…”, le preguntó Raúl, risueña, Dayanara lo interrumpió diciendo: “¡Me lo imaginé!”.

El presentador del programa de espectáculo se mostró curioso por saber si Cristian y Bryan habían asistido a la recepción: “¿Tus hijos fueron a la boda?”, a lo que de inmediato la exreina de belleza respondió: “¡Sí!”. Dayanara recordó que esos días ella estuvo muy feliz pues, desde hace un tiempo, sus hijos ya no viven con ella: “Mira, qué emoción y qué ocasión tan perfecta para tener a los dos niños juntos conmigo y sí fueron a la boda, claro que sí”. Además compartió que fue ella quien acompañó a la novia de su hijo mayor a arreglarse para el enlace: “De hecho ese día yo estuve con la novia del grande, Cristian, la llevé a que la maquillaran, la peinaran, la arreglé, estaba yo jugando a las muñequitas, como yo tuve niños”, puntualizó.

Cuando Raúl de Molina le preguntó sí ella había asistido, dijo: “No, no, ellos fueron a la boda”. En un tono más serio, la exesposa del cantante reconoció: “Le deseo siempre lo mejor”. Desde que se divorció de Marc, la puertorriqueña ha mostrado siempre respeto por las decisiones del cantante, como padres, han mantenido una relación muy cordial que los une cada que sus hijos lo necesitan, tal como ocurrió en la graduación de preparatoria de su hijo menor, donde los vimos apoyando a Bryan quien, como su hermano, ha dejado la casa de su mamá para irse a estudiar la universidad.

En mayo pasado, después de que Nadia y Marc hicieron público su compromiso matrimonial, Dayanara fue cuestionada sobre este tema durante su asistencia al programa La Mesa Caliente, de Telemundo, donde comentó: “Yo, como siempre, en todas sus relaciones, le deseo lo mejor, es el padre de mis hijos, le tengo mucho respeto, especialmente por eso, porque mis hijos lo ven y es su padre. Es una persona muy importante para mis hijos”. En aquella entrevista, contó por qué decidió regresar a Miami, después de residir mucho tiempo en Los Ángeles con sus hijos: “Hace dos años Cristian se fue a Nueva York a estudiar ilustración y se me hizo un poco difícil, pero no totalmente, porque todavía me quedaba Bryan, pero cuando Bryan se graduó no me la pasé bien”.

Su regreso a Miami

Después de la graduación de su hijo menor, Bryan, Dayanara sintió que era momento de regresar a una de sus ciudades favoritas: “Me encontré en Los Ángeles, estaba nadando y recuerdo que dije: ‘¿Qué hago en la piscina sola?’. Pensé que era el momento de mudarme y de venirme con familia, aquí viven mis hermanas, mi mamá, estoy mucho más cerca de Puerto Rico, pero de que me dio duro, me dio duro”, reconoció. Aunque sus hijos ya no viven con ella, sigue estando muy al pendiente de ambos: “La semana pasada fuimos a visitar a Cristian de sorpresa, fuimos mi mamá, el chiquito y yo. Me puse a limpiar todo, le cociné y le dejé cositas congeladas, la pasé de lo más increíble”, contó.