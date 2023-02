Natalia Téllez provoca las lágrimas de Paola Rojas en ‘Netas Divinas’ La periodista no pudo evitar conmoverse ante las palabras de su compañera de trabajo

Para nadie es un secreto que en la sala de Netas Divinas, la estrecha relación entre las conductoras ha traspasado la pantalla chica. En ese sentido, durante la emisión de esta semana, el cariño que se profesan las presentadoras salió a relucir cuando, durante una dinámica, cada una tuvo que hablar de una mujer que las inspirara. Mientras Galilea Montijo y Consuelo Duval, reconocieron que la pintora Frida Kahlo es para ellas un ejemplo de fortaleza y Daniela Magun enalteció la vida y obra de Coco Chanel, Natalia Téllez eligió a una mujer mucho más cercana, con la que ha tenido la oportunidad de convivir y que considera ha abierto brecha para muchas mujeres: Paola Rojas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Visiblemente conmovida por la respuesta de Natalia, Paola no pudo evitar las lágrimas al escuchar cómo la ve su amiga. Todo comenzó cuando Ángela, la voz del programa les preguntó: “¿Qué mujer de la historia ha sido ejemplo y abrió paso que admiran o les gustaría ser?”. Tras escuchar a sus compañeras, con sinceridad, Natalia respondió: “Yo voy a decir Paola Rojas”, de primer momento, Paola se mostró muy sorprendida: “¡Ay ya!”, dijo, para luego continuar escuchando lo que Téllez tenía que decir de ella: “Porque hay muchas mujeres en los libros que no tuve el privilegio de conocer, pero hay una que he visto ser sensible, trabajadora. Tú eres una mujer que abres camino y que yo admiro profundamente y que está en mi historia y en la historia de muchos. Veo cómo la gente se expresa de ti, veo tu camino, veo tu trabajo. Yo te admiro profundamente”.

VER GALERÍA

Mientras escuchaba a Natalia, en señal de agradecimiento, Paola tomó su mano y la sostuvo hasta que terminó de hablar, en medio del discurso, la periodista no pudo evitar las lágrimas. Completamente de acuerdo con lo dicho por Téllez, Daniela Magun expresó: “Nos abres camino a todas”, seguido de Galilea Montijo quien añadió: “Eres demasiado generosa con tu amor”. Por su parte, Natalia continuó resaltando la gran labor que ha hecho Paola como periodista: “Lo que siempre decías de la feminidad, que el hecho de que alguien no se ponga aretes, tampoco niega su feminidad, pero que alguien dé noticias en una falda corta, no niega su enorme capacidad”. Al finalizar, Natalia remató: “Buenos, es que todas, pero esta vez mi elección es la señora Paola Rojas”.

Aunque de primer momento se sintió sorprendida por la respuesta de su amiga, Paola aceptó el cumplido y se fundió en un cariñoso abrazo con Natalia. Después de protagonizar este conmovedor momento en la televisión, la periodista retomó este fragmento del programa y lo compartió con sus seguidores en Instagram acompañado de un texto de agradecimiento para todas las Netas: “Gracias Natalia por las palabras tan hermosas que me dedicaste. Me llena el alma que una mujer tan brillante y sensible como tú se exprese así de mí. Gracias Consuelo, Daniela y Galilea, por respaldar esas palabras. Gracias por llenarme de amor. Estoy muy conmovida”, esta publicación con la que provocó más de 21 mil likes y un sinfín de comentarios, entre ellos el de Sofía Aragón, quien le escribió: “Estoy súper de acuerdo. Abres camino apoyas sin pensarlo dos veces. Eres grande Paola”.

VER GALERÍA

Su despedida del noticiero

En las últimas semanas, Paola Rojas se ha mostrado muy abierta a la hora de hablar de sus sentimientos en Netas Divinas, sobre todo haciendo referencia a su salida del noticiero Al Aire con Paola, un proyecto del que se despidió a inicios de este 2023, después de seis años como titular. Como nunca, la periodista ha querido que su audiencia conozca su lado más vulnerable al hablar de lo que representó dejar este trabajo: “Me topo con el reto de reinventarme, de hacer de mi agenda y mi vida algo diferente. Me emociona porque adaptarse es un acto de inteligencia. Me encanta caminar por las calles de México y hablar con tanta gente trabajadora y cariñosa. Este país no se explica sin el esfuerzo de quienes madrugan todos los días y ponen lo mejor de sí mismos para salir adelante”, les contó a sus compañeras de Netas.