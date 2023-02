Odalys Ramírez revela detalles de su nueva vida tras concluir el noticiario de Paola Rojas

No es fácil desprenderse de la rutina tras finalizar un ciclo, así lo dejó ver Odalys Ramírez, quien compartió cómo se encuentra en este momento de su vida, a poco más de un mes de haber finalizado el noticiario en el que colaboró junto a Paola Rojas. Del mismo modo, con este cambio concluyó su etapa como presentadora de noticias de Televisa Espectáculos, actividad en la que se ocupó por 12 años. Con toda sinceridad, la guapa conductora reveló cómo asume este periodo, en el que ha tenido más tiempo de permanecer junto a su familia; su esposo Patricio Borghetti y sus hijos, Gia y Rocco, según compartió con sus seguidores en redes sociales, quienes quisieron saber si extraña la televisión por las mañanas.

Odalys realizó una dinámica con los usuarios en Instagram, a quienes confesó de qué manera ha reorganizado su vida, luego de que por muchos años tuvo que salir muy temprano de casa a trabajar. “Sí ha sido un detox, sin duda. No extraño, lo entraño. Se ha convertido en un recuerdo bonito pero me encanta mi nueva rutina”, dijo la comunicadora, dispuesta a hacer de esta nueva etapa una experiencia de gran crecimiento personal, enfocada en nuevas tareas y, sobre todo, en sus hijos. Por supuesto, mantener el contacto con sus fans es esencial, por lo que aprovecha al máximo las plataformas digitales para interactuar con todos aquellos que han seguido de cerca su trayectoria.

En su publicación, Odalys aseguró que tras concluir su empleo por las mañanas ha vivido un proceso de adaptación a su nueva realidad, en la que le ha costado un poco desprenderse de la costumbre de realizar ciertas actividades relacionadas con el noticiario. “Pasé por varias etapas. Primero, romper como con la costumbre de el día anterior preparar la información para el día siguiente, porque pues yo hacía siempre toda mi información, entonces como seis, siete de la noche siempre era de: ‘A ver, necesito un break tantito de los niños y todo porque me tengo que poner a hacer las notas’. Entonces como que mi cuerpo se acordaba de eso todas las tardes y era de: ‘No, tranquila, ya no tienes que hacer las notas, ya no te tienes que levantar temprano…”, explicó.

La nueva vida de Odalys

Si bien Odalys Ramírez ama su trabajo, reconoce que ahora puede dedicar mayor tiempo a sus hijos en un horario en el que habitualmente ya se encontraba en los foros de televisión. La presentadora fue muy puntal al revelar un poco de su nueva rutina en casa, la cual también ha organizado para darse un tiempo de descanso llevando a cabo actividades que le permiten mantenerse en contacto consigo misma. “En las mañanas yo también antes arreglaba a mis hijos y todo, pero ahorita los arreglo como con más calma, y luego alcanzo a regresar un poquito a meditar cuando ellos se van, hago un poco de ejercicio, yoga, leo…”, aseguró.

Finalmente, Odalys definió su actual situación, un periodo en el que ha podido consolidar una estabilidad que le permite sentirse plena. “Ya ahorita estoy muy tranquila y muy feliz, muy confiada, relajada, está bueno…”, dijo a sus fans. Por ahora, la comunicadora también continúa trabajando en el programa televisivo Cuéntamelo Ya!, un proyecto que la tiene muy entusiasmada y que le permite continuar en contacto con su público a través de la televisión, algo que sin duda disfruta cada día.

