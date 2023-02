Sofía Rivera Torres compartió detalles del especial viaje de chicas que hizo con su mamá y su suegra

Después de meses de intenso trabajo en la telenovela Cabo, Sofía Rivera Torres ha estado aprovechado al máximo su tiempo tras finalizar las grabaciones de esta historia (a mediados de enero) que la tuvo viviendo entre la Ciudad de México y Los Cabos. Debido a que es una mujer muy activa jamás dejó su labor como conductora en ¡Qué importa!, razón por la que aprovechó el fin de semana largo, que acaba de pasar, para tomarse un merecido descanso, esta vez, hizo sus maletas y disfrutó de un viaje de chicas junto a su mamá y su suegra con quienes pasó unos días bajo el sol. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió algunos detalles de esta escapada que le dejó grandes recuerdos junto a dos de las mujeres más importantes de su vida, en este momento.

Con un entrañable álbum de fotos de esta escapada a Mérida, uno de sus sitios predilectos para descansar, Sofía Rivera Torres compartió varios detalles de esta aventura: “Les cuento que invité a mi mami y a mi suegra de viaje en el puente y fue la mejor idea posible. Un viaje de chicas, de las 3, es justo lo que necesitaba. Me llevo unos recuerdos en el alma y me siento más amada y apapachada que nunca. Qué bonito es hacer familia con la que te toca y con la que elegiste. ¡Las amo!”, se lee como descripción de esta publicación que sirvió como pretexto para conocer las anécdotas de sus seguidores a quienes les preguntó: “¿Ustedes cómo se llevan con su familia política?”. Con el sentido del humor que caracteriza a su esposo, Eduardo Videgaray, respondió: “Me caen bien esas señoras”, haciendo alusión a su mamá y a su suegra.

Desde que comenzaron su relación, Sofía hizo click con la familia de su esposo; sin embargo, debido a que es muy respetuosa con su privacidad, prefiere disfrutar de esa relación alejada de los reflectores. Aunque en esta ocasión sí compartió imágenes junto a su suegra, la presentadora fue muy cuidadosa de no revelar el rostro, ni de la mamá de Eduardo, ni de la suya, debido a que ninguna de las dos es figura pública. Por esta razón, eligió imágenes en las que aparecen de espaldas, como la que publicó en la que se ven las tres, abrazadas, frente al altar de una de las espectaculares iglesias que hay en el estado de Mérida. En otra foto, resalta la buena relación que existe entre su mamá y la de Eduardo quienes, a tenor de las imágenes, se llevan de maravilla.

Mérida será el escenario de su boda religiosa

Aunque en su publicación no habló de por qué viajaron a Mérida, el hecho de que las hayamos visto juntas visitando una Iglesia fue una clara pista de que Sofía ha comenzado a buscar el recinto donde se dará el “sí, acepto” con Eduardo Videgaray pues, hace unos meses, reveló que aquel estado será la sede de su boda religiosa: “Elegimos ese destino porque quiero algo glamuroso, buscaba una mansión vieja en vez de un salón o hacienda, tenía un estilo muy específico de construcción en mente”, declaró en octubre pasado a Club, el suplemento de sociales de el diario Reforma. Para los novios su enlace religioso es muy importante, debido a que, en su boda civil únicamente estuvieron acompañados de 60 invitados, debido a que la realizaron en medio de la pandemia.

En ese sentido, Sofía destacó en aquella entrevista lo emocionados que se encuentran preparando su llegada al altar: “Más que una segunda boda, de alguna manera, la siento como la primera porque la anterior fue con 60 invitados, que, aunque es un número decente, no tuvimos a la familia y amigos completos, nos faltó muchísima gente y, esta vez, tanto Edu como yo estamos felices de hacer una fiesta con todos para celebrar nuestro amor”, puntualizó. La actriz también confesó que ya tienen su vestido de novia: “Recorrí las tiendas clásicas que hay en la Ciudad de México, pero no encontré nada diferente a lo típico que ves y, gracias a Dios, recordé la boutique que me recomendó mi hermana cuando fue el civil, fui y ahí estaba el de mis sueños, creación de la diseñadora israelí Liz Martínez”, agregó.