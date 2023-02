Danilo Carrera hace frente a los rumores, ¿ya se casó?

Abierto a compartir detalles de su vida personal, Danilo Carrera sabe que existe un aspecto que prefiere mantener lejos del ojo público, y es el de los acontecimientos que tienen lugar en el terreno sentimental. Meses atrás, durante su noviazgo con Michelle Renaud, el actor puso un alto a la persecución mediática, pues esa ruptura acaparó toda la atención de manera inmediata, por lo que hoy trata de ser muy reservado al respecto. Esta vez, el protagonista de la telenovela El Amor Invencible fue cuestionado sobre su nuevo romance, instante en el que dio algunas pistas de cómo marcha todo en el amor, aunque dejó a todos en la incertidumbre tras jugar al despiste cuando se le preguntó si ya se había casado.

Danilo fue abordado por algunos reporteros a las afueras de Televisa, ahora enfocado en las grabaciones del melodrama en el que comparte créditos con Angelique Boyer. En ese instante, sin dejar de apresurar el paso, accedió a responder algunas preguntas, como la que le hizo una reportera, quien quiso saber en dónde se encontraba su novia. De una manera muy simpática el galán de telenovelas rompió el silencio, aunque sin ahondar en más detalles. “Tal vez ya no es novia, ya es otra cosa…”, dijo entre risas, declaraciones retomadas por algunos medios de comunicación, como Imagen Televisión y Telemundo.

Danilo, quien en ese momento salía de la televisora para atender otro compromiso de trabajo, pidió a los comunicadores lanzar una última pregunta antes de despedirse, momento en el que otro de los reporteros le pidió que revelara si ya se había casado. Ante tal cuestionamiento, el ecuatoriano fue directo, manteniendo firme su postura de proteger su privacidad y los temas relacionados con su entorno sentimental, esto ante el creciente interés que existe por parte de la prensa y de sus fans. “Ya te dije, es algo privado, que va a ser mío y que no lo voy a compartir…”, dijo entre risas, para luego hacer una recomendación a los comunicadores. “Tarde o temprano se van a enterar de todo, así que hagan más trabajo de paparazzi…”.

La actitud de Danilo de proteger su vida privada y los detalles de su noviazgo tiene una fuerte justificación. El actor habló de ello en días pasados durante una entrevista, destacando la importancia de proceder de esta manera. “Sí, la escondo, sí la escondo, es algo mío, para mí, aprendí también que hay que dejarse cosas para uno, para la familia, y esta relación me la guardo para mí, la voy a cuidar mucho y la voy a tener muy cuidada”, expresó el intérprete, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

¿Qué se sabe de su nueva novia?

Aunque se desconoce el estatus sentimental de Danilo Carrera, el actor sí ha querido brindar alguna información relacionada con la chica que hoy ocupa un importante lugar en su corazón, una mujer a la que describe como a una persona llena de cualidades y que no tiene un ningún tipo de actividad en el medio del espectáculo. “Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, dijo al programa Hoy semanas atrás. Del mismo modo, explicó cómo se encuentra, reiterando lo importante que es para él no brindar más información y proteger su esfera privada. “Estoy muy contento, he regresado al Danilo de Hijas de la Luna que se guardaba todo para él, creo que es la mejor manera de llevar mi vida privada...”, dijo.

