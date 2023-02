Irán Castillo y Pepe Ramos celebran el primer cumpleaños de su hijo Demian

Para Irán Castillo y Pepe Ramos el 10 de febrero siempre tendrá un gran significado debido a que fue el día en que nació su hijo Demian. A 12 meses de haber recibido a su bebé, la pareja celebra por todo lo alto el primer cumpleaños del niño, una fecha que decidieron pasar en familia. A través de Instagram, los papás del festejado compartieron con sus seguidores imágenes del pequeño quien llegó para completar la familia que han formado en la que, Irka, la hija mayor de la actriz, es una pieza fundamental. Desde que Irán supo que estaba embarazada compartió esta entrañable etapa con sus seguidores, por lo que, ahora que su bebé cumple su primer año, no dudó en hacerlos parte de esta celebración.

Con un video, en el que vemos al cumpleañero muy sonriente, mientras su mamá le preguntaba: “¿Qué se siente ya tener un año?”, la actriz lo felicitó: “Hoy hace un año nació esta hermosura de bebé. Ha venido a traernos tanta alegría y amor, a veces, todavía no me la creo que esté aquí. Gracias Demi por tanto amor. Todos te amamos muchísimo. Muchas felicidades. Happy Birthday”, se lee en el feed de Irán donde, a lo largo de este año, ha estado compartiendo las imágenes más entrañables de su pequeño quien guarda un gran parecido con ella. En este clip, la actriz también incluyó la primera imagen que le tomó a su bebé minutos después de haber llegado a este mundo.

Por su parte, Pepe Ramos, quien desde el embarazo estuvo involucrado al máximo, también le dedicó un conmovedor mensaje en el que resaltó lo especial que ha sido para toda la familia disfrutar de su presencia: “Hace un año de este momento tan sagrado, donde se abrió el portal de la vida. Te amamos hijito bello. Gracias por toda la belleza que nos has traído a este hogar. Irán, agradeciéndote todo el amor, contención, paciencia y valentía que has mostrado desde el día que supimos que venía el bebichón en camino. Te amo”. En sus historias, el coach de vida, compartió otra entrañable imagen de Irán con su bebé en los brazos, en la que Demian aparece muy risueño: “Cara de que sabes que escogiste muy bien a tu mami”, fue la frase con la que acompañó esta publicación.

Un bebé muy deseado

El año pasado, Irán Castillo abrió su corazón como nunca en una entrevista con Mara Patricia Castañeda en la que habló de cómo fue convertirse en mamá, por segunda ocasión, a los 45 años de edad: “Ahora sí me informé muchísimo, le eché muchas ganas y me informé muchísimo”, confesó. El hecho de tener a su bebé en una época más madura lo que ha hecho que disfrute al máximo cada instante: “Me tiene fascinada el tema de la maternidad. Fue parto en casa. Sí duele, pero como estaba tan informada y sabía que iba a pasar eso. Cuando no te ponen ningún químico para la anestesia, la mujer empieza a segregar unas hormonas muy importantes para el parto, una es la oxitocina, que es como la hormona del amor que hace que puedas con el dolor, esto hace que la mujer se vaya a otro estado de conciencia en el que se vuelve súper primitiva”, contó Irán sobre el día en que recibió a Demian.

Para Irán ha sido muy importante compartir su testimonio de esta segunda maternidad ya que considera que es esencial para toda mujer confiar en la sabiduría de su cuerpo. La actriz contó que el día en que nació su bebé contó con la compañía de Pepe Ramos y de su hija, quienes se convirtieron en sus apoyos a la hora de dar a luz: “Mi pareja, fue muy lindo, lo amé, porque en el parto estaba ahí diciéndome: ‘¿Cómo te ayudo?’, un amor, muy lindo”. Mientras el papá de su bebé intentaba ayudarla, su hija Irka se convertía en testigo del milagro de la vida: “Fue bien bonito, porque también estaba mi nena y presenció todo eso. Fue muy bonito, porque ella vio nacer a su hermano y qué bonito que desde chiquita tengas esa consciencia de vida”. En aquella charla, la actriz admitió que se encuentra en el mejor momento de su vida: “Estoy muy feliz con mi familia, me costó mucho trabajo estar en donde estoy”, finalizó.