El beso viral, ¿la muestra de que Carrie y Aiden regresaron?

Las filmaciones de And Just Like That en las calles de Nueva York han hecho que el público pueda dar un vistazo a la trama desde mucho antes de que se estrene la segunda temporada. Tal como pasó en la entrega anterior cuando la presencia de Mr. Big dejó claro que se podría volver a ver al personaje en la historia, el avistamiento de John Corbett dejó claro que su papel de Aiden se replicaría en esta nueva etapa en la que Carrie se encuentra nuevamente soltera. Si las apariciones del actor en el set daban mucho de qué hablar, una serie de fotografías en las que se ve a Sarah Jessica Parker y John Corbett fundidos en un beso se han vuelto toda una sensación en redes sociales. Si esto no era suficiente, el perfil de Instagram de la serie compartió otra imagen de los actores besándose con la leyenda: “Y así de fácil, Carrie está otra vez sobre las puntas de sus pies”, haciendo referencia a la diferencia de estaturas que tiene con su galán.

Como en los viejos tiempos, se ve a Carrie en las escalinatas de su casa en Nueva York, despidiendo a Aidan después de bajarse de un taxi, aparentemente regresando de una cita, que es cuando se da el esperado beso. Lo que ha sido especialmente celebrado por los fanáticos de la serie es que como suele suceder en estas escenas, fue necesario repetir en un par de ocasiones el beso, lo que hace que se tengan fotografías en todos los ángulos y de todo tipo de momentos. Curiosamente, pareciera que la fotografía que publicó la cuenta de Instagram de la serie es de otro momento, pues aunque John Corbett lleva la misma chamarra que en la otra toma, Sarah Jessica Parker luce un vestido completamente diferente y un trench coat en la escena de las afueras del departamento de Bradshaw.

Por supuesto, todo esto se ha prestado para un sinfín de teorías y especulaciones, llegando al punto de creer que todo esto se trata de un sueño de Carrie, pero recapitulamos en qué se quedó esta historia y qué podría significar esta escena.

¿En qué se quedó la historia de Aidan y Carrie?

El personaje de Aidan Shaw ingresó a la historia entre la temporada 3 y la 4 de Sex and the City, personificando a un novio que se convertiría en prometido de Carrie. La última vez que se supo de Aidan fue hace 13 años, en la segunda película basada en la serie, que salió en el 2010. En ese entonces, durante un viaje a Abu Dabi, los caminos de Carrie y Aidan se cruzaron nuevamente, pero él ya estaba casado con Kathy, quien es la madre de sus tres hijos en la historia. A pesar de esto y de las advertencias de Charlotte, Carrie acepta cenar con él y terminan con un beso que escandalizó a los fans de la serie.

Ante la culpa, Carrie confesó todo a Mr. Big, antes de comprometerse con él. Pero, ¿qué significa esta nueva reunión? SPOILER, como es bien sabido, al inicio de la primera temporada de And Just Like That, Mr. Big murió por un paro cardíaco, dejando a Carrie viuda. Esto ha hecho que se sospeche que Carrie tiene la posibilidad de encontrar nuevamente el amor con Aiden, quien en las imágenes no lleva su anillo de casado -algo sumamente comentado en las redes sociales, pues no ha pasado desapercibido para los fanáticos fieles de la historia-, por lo que no se sabe si este beso es la culminación de una segunda oportunidad para la pareja.

