Laura Flores comparte que su hijo fue hospitalizado: 'Mi Alex es un guerrero'

Apenas había aterrizado en México, procedente de Miami, para cumplir con diversos compromisos de trabajo, cuando Laura Flores tuvo que hacer un cambio repentino de planes. Uno de sus hijos, Alejandro, de 15 años, fue llevado al hospital debido a una emergencia médica, por lo que la intérprete voló de vuelta a Florida para permanecer junto a su familia. Sincera como suele ser al abordar aspectos personales, la cantante relató un poco de cómo vivió ese momento, en el que fue apoyada por una de sus vecinas, quien se encargó de supervisar que todo estuviera en orden. La también actriz, -que en días pasados habló sobre la situación de salud de su esposo-, dio detalles del diagnóstico médico de Alex, tranquila por la evolución del joven, a quien describe como a un ser lleno de fortaleza.

Laura puso al tanto a sus seguidores en redes sociales de la situación, realizando algunas transmisiones en vivo, la primera de ellas desde el aeropuerto de la Ciudad de México. “Un poquito antes de llegar me entero de que mi hijo Alejandro se puso súper mal, al grado que sus hermanos se lo tuvieron que llevar al hospital. Son las 5:06 de la mañana y voy de regreso a Miami para estar con mi hijo, soy su mamá, voy a estar con Alex que está hospitalizado, tiene un problema en el páncreas, lo están atendiendo pero es posible que le tengan que hacer una cirugía…”, dijo visiblemente preocupada. En ese espacio, también habló de cómo sus hijos, Patricio y Ana Sofía, reaccionaron de manera oportuna llevando a su hermano al hospital para que este pudiera ser atendido de inmediato, poniéndola al tanto de todo lo ocurrido vía telefónica. “Muy padre la reacción de hermanos, muy solidarios y después mi vecina los alcanzó en el hospital, pero ellos resolvieron…”, dijo.

Horas después, Laura reportó su llegada a Miami desde el aeropuerto, para luego realizar otra transmisión en vivo ya desde el hospital, en donde relató cómo encontró a su hijo. “Aparentemente todo está bien. Mañana le van a hacer una endoscopía a mi Alex, le van a revisar la condición de la úlcera que tiene en su estómago… a partir de ahí se decide si es necesaria una cirugía o no. El doctor cree que no es necesario… Mi Alex tiene 15 años, mi marido está muy bien, gracias a Dios… Está todavía en urgencias, no lo han pasado a una habitación, entonces ahí estoy yo en una silla al lado de él, pero estamos en un cubículo bastante privado, lo cual es muy importante…”, confesó.

La intérprete además contó parte de los procedimientos médicos a los que fue sometido Alex, como lo llama de cariño, segura de que todo saldrá bien y asumiendo la situación con la actitud más positiva. “Mi Alex es un guerrero, es muy fuerte, todos mis hijos son muy fuertes, le doy gracias a Dios por eso. El que yo pensaba que era el más débil, que era Alex, pues no… está entero no se ha quejado, tiene como una manguerita por la nariz que llega hasta el estómago, solamente le están limpiando el estómago para poder hacer el procedimiento…”, reveló, aunque sin ahondar en más detalles.

Conmovida por la unión de sus hijos

Si de algo se siente muy orgullosa Laura, es de la unión que prevalece entre sus hijos. Conmovida hasta las lágrimas habló del sentimiento que eso le provoca, luego de que los jóvenes hicieron todo para apoyar a su hermano en una situación de emergencia. “Me fortalece mucho el amor de mis hijos y ver el amor que se tienen entre ellos…”, explicó. En otro momento, Flores se sinceró sobre un detalle que ha tenido gran significado para ella, del cual habló con plena felicidad en su transmisión. “Me emocionó muchísimo como lo abracé y vi en el monitor como su frecuencia cardiaca se fue para arriba, eso es muy motivante…”. Así mismo, contó cómo asume este instante, el cual asegura es parte de un importante aprendizaje. “Esto yo no lo veo como un momento malo, lo veo como un reto, y si por algo me ha tocado vivir todas estas situaciones y circunstancias con la familia pues es por algo, es porque algo tenemos que aprender…”.

