Andrea Legarreta del nuevo proceso legal que está preparando: ‘Uno no puede permitir tanta humillación’

Para Andrea Legarreta levantar la voz se ha convertido en su manera de defenderse ante las calumnias que se dicen de ella. Después de ganar una primera demanda contra una revista por difamación, la conductora prepara una nueva querella por este mismo tema. Tras su primera victoria, la presentadora de Hoy está lista para comenzar un nuevo proceso legal, pues considera importante reaccionar ante este tipo de ataques de acuerdo con la ley. En ese sentido, Legarreta compartió algunos detalles de esta nueva querella con la que busca que se haga justicia ante los falsos señalamientos en su contra.

Durante su último encuentro con la prensa, a la salida de Televisa, Andrea explicó por qué no volverá a permitir que nadie la ataque: “Nos tomó más de dos años. Yo creo que uno no puede permitir tanta humillación, tantas mentiras que dañan tu imagen de esa manera con una mano en la cintura. Al final nos dedicamos a esto y sí, somos figuras públicas, pero somos seres humanos, también tenemos una vida, tenemos un trabajo y que la gente, con una mano en la cintura, te dañe de esa manera, mintiendo, además, me parece terrible”, comentó, de acuerdo con información del periodista Edén Dorantes. Para Legarreta es inaceptable que algunos medios de comunicación dañen a las celebridades con falsedades.

Para Andrea continuar en pie de lucha es la manera más honesta que tiene de limpiar su imagen: “Por los derechos que tenemos, que tengo como mujer, como ser humano, como madre, como empleada, como todo lo que implica ser yo, no me parece justo guardar silencia ante situaciones así”. La conductora hizo referencia a la impunidad con la que, en ocasiones, se inventa información de las figuras públicas: “Es muy fácil salir a decir una situación y de aquí a que se aclara ya se manchó tu imagen, generan daño en ti, en tu integridad, en tu trabajo, en tu familia, es muy complicado y muy delicado, ojalá que con este tipo de acciones que estamos haciendo muchos y que además la gente está viendo que las estamos ganando, también haya control e inteligencia emocional para pensar antes de decir algo, de qué manera va a repercutir en la persona de la que estoy hablando”, comentó.

Su apoyo a Pablo Lyle

Con esta conciencia, Andrea reconoce que no volverá a guardar silencio ante las calumnias: “No podemos quedarnos callados, ni podemos permitir ese daño”. Como conductora, Legarreta trata de ser muy cuidadosa con lo que opina de otros famosos: “Nosotros tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos”. Durante este encuentro con los medios, Legarreta fue cuestionada sobre el apoyo que ha mostrado hacia Pablo Lyle y su familia, después de que el actor recibiera su sentencia: “Toda acción puede tener un desenlace fatal, pero al final los seres que nos aman también sufren con nosotros. No estamos para ver qué tuvo que haber sido, así se dieron los hechos, quién es más culpable o menos”, explicó.

Tras dedicarle un sentido mensaje en redes a Pablo, Andrea Legarreta pidió a la prensa, más empatía para la situación por la que está atravesando el actor y el resto de su familia: “El hubiera no existe, ya sucedió, hay un daño irreparable para el señor y para la familia del señor y para la familia de Pablo también, tiene unos hijos pequeños que ya lleva mucho tiempo sin ver, porque no han estado ahí, mientras él estuvo en arresto domiciliario, mucho tiempo no estuvieron ahí los niños, porque tenían que seguir adelante con su vida, su escuela. Ha sido un tiempo muy difícil y lo seguirá siendo, pero ya por lo menos no están con la incertidumbre de lo que va a suceder”, finalizó.