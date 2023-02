Galilea Montijo: 'Hoy en día ya es muy fácil decir cualquier cosa'

Con casi tres décadas de trayectoria en el medio del espectáculo, Galilea Montijo está consciente de los embates a los que puede enfrentarse cualquier figura pública debido a la constante exposición mediática. La conductora del programa Hoy lamenta así que este tipo de situaciones sean habituales, pues asegura que además existen daños colaterales cuando el nombre de una persona es objeto de señalamientos. Una vez más, la tapatía abordó este tema, dejando clara su postura y siendo puntual en las consecuencias que dejan este tipo de comentarios, los cuales suelen realizarse, en mayor medida, a través de las redes sociales.

Cercana como siempre a charlar con la prensa, Galilea opinó sobre la facilidad con la que ahora se hacen afirmaciones a través de diversos medios y espacios con tal de dañar la integridad de las personas, una circunstancia en la que se ha mostrado abiertamente empática con quienes han resultado afectados. “Tener un micrófono, el tener redes sociales, yo siempre he creído que es un arma de doble filo, y lo que tú digas por supuesto que repercute para bien y para mal…”, dijo ante los reporteros que ya la esperaban a las afueras de Televisa, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

De esta manera, la presentadora hace énfasis en la responsabilidad que debe existir entre quienes emiten opiniones o usan de manera recurrente las redes, un terreno en el que, asegura, predominan las irregularidades debido a la falta de un control. “Desgraciadamente hoy en día ya es muy fácil decir cualquier cosa a través de las redes sociales, cualquiera ya puede tener un canal de televisión y no está controlado en cuestión legal, regulado, no hay manera. Y luego eso se convierte en bolitas de nieve…”, expresó Galilea, quien en más de una ocasión ha tomado la palabra públicamente para aclarar aspectos ligados a su entorno profesional y personal ante el revuelo que provocan tales rumores o especulaciones.

Con toda franqueza, Galilea habló de cómo las especulaciones impactan en la vida de una persona pública. Sin referirse a un caso en específico y sin hacer alusión a alguna experiencia personal, sí se mostró sensible al hablar del tema, pues asegura que muchas personas se ganan la vida en el medio no solo trabajando en televisión, sin también colaborando en diferentes proyectos. “Después del quemón hay broncas en la casa, lo que se pueda decir de uno. Todo lo que significa, después de que digan de ti algo, como dices tú, daño colateral; en la familia, en imagen, trabajas todos los días para intentar trabajar en otros lados porque digo, sí está increíble trabajar en televisión, pero nosotros vivimos de lo que hacemos también fuera de la televisión…”, expresó la tapatía durante la plática.

¿Dejará el programa Hoy para irse a Estados Unidos?

En ese espacio, Galilea Montijo aprovechó para poner punto final a los rumores sobre su supuesta salida del programa Hoy, pues hay quienes aseguran que desea probar suerte en Estados Unidos, aunque confesó que si la empresa lo requiriera ella asumiría el reto profesional aunque eso implicara su mudanza de México. “No, a mí no me han dicho absolutamente nada. Como todo… están cambiando las cosas en los medios de comunicación. Antes las exclusividades eran larguísimas, hoy ya las exclusividades casi casi las estamos haciendo por año. Muy agradecida (de tener exclusividad), siempre lo he dicho, voy a estar muy agradecida siempre con la empresa… Si en Televisa, el día de mañana, con esta fusión Televisa Univision, me dicen: ‘Oye, te necesitamos allá’, pues agarro mis chivas y vámonos allá feliz de la vida… También, después de tantos años en programa Hoy sería muy difícil para mí dejarlo, pero también entiendo que hay ciclos y cosas que tienen que terminar. Pero hasta el momento no, tengo contrato de aquí hasta diciembre…”, afirmó.

