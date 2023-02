Gabriel Soto hace frente a los rumores sobre Sara Corrales: 'Somos compañeros de novela'

Entre el ir y venir de especulaciones, Gabriel Soto e Irina Baeva defienden su amor. Lo suyo sigue siendo pleno y su boda, aunque pospuesta, se realizará en cuanto todo sea posible, según han dicho en sus recientes charlas con la prensa. Ahora, tocó el turno del galán de telenovelas, quien por primera vez hizo frente al rumor que lo ligaba sentimentalmente con Sara Corrales, su compañera en la nueva telenovela de Televisa, titulada Mi Camino es Amarte. Soto no solo dejó claro que los términos bajo los que se dio esa relación con la actriz colombiana fueron laborales, sino que además explicó cuál fue el origen de esos comentarios que acapararon el interés mediático, mismos que pusieron en entredicho la estabilidad de su romance con la intérprete rusa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Gabriel fue captado durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, instante en el que algunos reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre las versiones que daban por hecho un romance con Corrales, a lo que respondió directo: “Todo eso salió porque somos compañeros de novela y nos llevamos muy bien todos. La verdad es que hicimos una química de trabajo increíble todos, y salió de un video que estábamos bailando, pero nada que ver…”, explicó el actor, quien trataba de abrirse paso entre los medios que no perdieron detalle de sus palabras, lanzando varios cuestionamientos relacionados con el tema.

En otro momento, el también protagonista de melodramas como Te Acuerdas de Mí o Amor Dividido, ahondó en sus declaraciones para despejar todas las dudas, en específico la de cómo se dio la dinámica que solían llevar a cabo dentro de los sets de grabación. “Yo fui a varias locaciones con mis hijas y ahí estaban todos los compañeros de trabajo y todo, así es que puras especulaciones, todo está bien…”, comentó. Así mismo, se refirió a lo dicho por Corrales anteriormente, quien aseguró que Gabriel siempre fue muy atento y amable con ella. “Yo me porté muy bien con todos mis compañeros, hicimos una química de trabajo increíble, todos nos adoramos. Hicimos un equipo bien padre, la verdad, todo está perfecto…”, explicó.

VER GALERÍA

¿Qué ha dicho Irina Baeva?

A la par de lo dicho por Gabriel Soto, Irina Baeva también ha confirmado que lo suyo con el actor marcha perfecto, aunque todavía no hay una fecha clara para que puedan celebrar su soñada boda. La actriz asistió como invitada en días pasados al programa televisivo Despierta América, espacio en el que además de presumir su anillo de compromiso, dijo: “Sigue la boda en pie, todo en orden. Finalmente cuando a mí me preguntan cuándo es la boda, hasta cuando es gente cercana, finalmente híjole es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder”, expresó. Entre otras cosas, contó de qué manera ella y su prometido asumen las especulaciones. “A estas alturas del partido decidimos ya no participar en los dimes y diretes. Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que andar publicando o diciendo para que alguien nos crea. Decidimos ya no ser parte del juego”.

Ante la curiosidad por conocer la razón que los llevó a posponer su boda, Irina habló en su visita al programa Hoy, esto durante su participación en la sección llamada La Tina, conducida por Paul Stanley. “Yo soy rusa y desafortunadamente mi país está en una situación un poco complicada, en estos momentos, como para que mi familia pueda viajar a la boda”, comentó en un instante de la conversación, en la que se dejó ver tranquila y muy sonriente al abordar el tema, dispuesta a aclarar todo lo que fuera necesario.

VER GALERÍA