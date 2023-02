Rihanna, a punto de presentarse en el Super Bowl: ‘A menudo me da miedo el pedestal en el que el mundo te pone’

Estamos a solo unos días de que se celebre la gran fiesta del futbol americano. El Super Bowl LVII se celebrará este fin de semana cuando las eagles de Philadelphia se enfrenten a los chiefs de Kansas City en un encuentro que nadie se querrá perder. Y si mientras en cuanto a las curiosidades del partido ha llamado mucho la atención el primer enfrentamiento entre hermanos que jugarán en equipos rivales con los Kelce y toda su familia acaparando los titulares, los amantes de la música no pueden esperar a ver el espectáculo de medio tiempo. Y no es para menos, pues después de más de siete años alejada de los escenarios, Rihanna regresará después de que en repetidas ocasiones se especulara que ella sería la titular de este gran show. Si bien, en ocasiones anteriores se había negado a ser la estrella del Super Bowl, esta vez, tiene muy claro por qué ha aceptado, tal como lo dejó claro durante la conferencia de prensa con Apple Music -que está detrás de este espectáculo- que se celebró este jueves previo al gran encuentro deportivo.

Siempre de buen humor, la cantante confesó que se había quedado en el estadio ensayando toda la noche, por lo que no había dormido nada antes de aparecer en la conferencia en la que contó cómo es que va la preparación de su espectáculo. Al hablar sobre por qué ahora, Rihanna fue sincera: “Se siente como que solo podía ser ahora. Cuando recibí la llamada otra vez para hacerlo ahora, al principio estaba como… ‘¿Están seguros? Tengo 3 meses de postparto, ¿debería estar haciendo decisiones tan importantes ahora? Podría arrepentirme’. Pero cuando te conviertes en mamá hay algo que simplemente pasa que sientes que puedes contra el mundo, hacer lo que sea y el Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo, así que, sin importar el miedo que me diera porque no he estado en un escenario en siete años, hay algo emocionante sobre el reto que es”.

Recalcando la importancia que tiene su presentación en uno de los show más vistos a través del mundo en cuanto a representación se trata, la cantante fue clara: “Es importante que mi hijo vea eso”, en otro momento dejó claro que su intención es representar a los migrantes, a Barbados y a las mujeres negras, así como a todas las minorías de las que es parte, “Estoy muy lejos de casa…y nunca hubiera imaginado que podría llegar hasta aquí, y quiero celebrarlo”.

Desde el primer momento, la cantante dejó claro que nada de esto ha sido fácil, uno de los retos más grandes a los que se han enfrentado es la construcción y desmontaje del escenario en solamente 8 minutos, para lo que alrededor de 300 personas participan. Pero esto no ha sido lo único complicado en esta producción: “La setlist fue el reto más grande, decidir cómo maximizar 13 minutos…este show va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera en la que pudimos reunirlo”, dijo de los trece minutos en los que estará sobre el escenario recapitulando 17 años de carrera, aceptando que hubo algunas canciones que tuvieron que quedar fuera. En cuanto a los datos curiosos, Rihanna explicó que van en la versión 39 de la lista de canciones que interpretarán, dejando claro que todos los detalles son importantes.

Rihanna también afirmó que quiere que todo salga perfecto, pues aunque hay mucha gente trabajando detrás, al final del día será ella quien estará en el escenario dando la cara por el proyecto. Entre los retos que ha enfrentado, habló sobre el acondicionamiento físico en este momento, después de haberse convertido en madre y haber estado por años alejada de los escenarios. “No he hecho esto desde hace un tiempo, empezando por el principio, correr por todos lados en 13 minutos, intentar poner 2 horas de show en 13 minutos, y ya verán el domingo, desde que comienza nunca se detiene hasta el último segundo…el cuerpo te cobra factura”. A pesar de esto, la cantante se mostró ansiosa por este esperado regreso: “Me prometí que me iba a divertir”, dijo a pesar de los muchos retos que ha enfrentado.

En su nueva faceta como madre, la cantante también habló de la posición en la que están muchas mujeres que trabajan, como ella. “No importa cómo lo veas, el trabajo siempre va a ser algo que te robe tiempo con tu hijo. Así es el tipo de cambio en este momento…Cuando tomas decisiones sobre lo que vas a aceptar, tienen que valen la pena”. A pesar de esto, se animó a hablar un poco de su carrera como cantante y su anhelado regreso a la música, el cual es constantemente solicitado por sus fanáticos: “Musicalmente me estoy sintiendo abierta, abierta a probar, explorar, descubrir, crear cosas que sean nuevas, cosas que sean diferentes…solo quiero jugar, me quiero divertir con la música”.

Al cierre de la conferencia, un par de niñas hicieron sus preguntas a Rihanna y una de ellas le cuestionó alguna lección que haya aprendido al inicio de su carrera: “Mantente humilde, sino esta industria te va a hacer ser humilde de una manera u otra…a menudo me da miedo el pedestal en el que el mundo te pone, siempre quiero sentir mis pies en la tierra, eso me hace sentir segura”.

