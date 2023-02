Evaluna y Camilo festejan tres años de feliz matrimonio

Han pasado ya tres años desde que Evaluna Montaner se convirtió en la esposa de Camilo en una boda realizada en Miami, tal como la cantante la había soñado. A través de sus perfiles en Instagram, los esposos compartieron un álbum de románticas fotos de cómo celebraron su tercer aniversario de bodas, una fecha que, por primera ocasión, disfrutan con su hija Índigo en los brazos. Para la pareja ha sido toda una aventura estos primeros años de casados, pues muchas cosas han pasado en sus vidas, además de enfrentar la pandemia juntos, se convirtieron en papás y realizaron su primera gira familiar.

Como portada de este álbum de aniversario, Evaluna y Camilo eligieron una imagen en la que aparecen riéndose, foto que refleja un poco de la cómplice relación que tienen: “Los primeros tres años de casados del resto de la vida que nos queda”, escribieron como descripción de esta publicación con la que provocaron la reacción de más de 730 mil seguidores. Entre las fotos que compartieron, resalta una en la que aparece el postre de la romántica cena que disfrutaron: “Happy anniversary”, es la frase, escrita con chocolate líquido, que destaca en el último platillo de esta cita. Desde que comenzaron su relación, este tipo de plan es el perfecto para ellos, así lo confesó el cantante a HOLA!4u, en 2018, cuando recordó cómo fue la primera salida con su ahora esposa: “Fue a comer sushi, a comer paleta de yogurt de frutos rojos con chocolate”.

En aquella entrevista, previa a su boda, Camilo contó que Evaluna había soñado con llegar al altar desde pequeña, por esta razón, planear su boda era algo muy especial: “Estamos preparando una boda hermosa. Ella sueña con esa boda desde que era niña, entonces, los preparativos son alrededor de ese sueño; los manteles como ella los quiere, el portavasos del color y el material que ella quiere. Yo voy aprendiendo, mirándola y ella se mueve como pez en el agua, básicamente dejo el liderazgo a ella, yo no tengo idea ni qué me voy a poner, no le digan a ella, porque se estresaría, pero ahí estamos preparando, felices”, contó el cantante. En ese sentido hace tres años, durante su visita al programa argentino, Cortá por Lozano, Evaluna habló de la emoción que le provocaba su enlace: “La tengo planeada (la boda) desde hace mucho tiempo, como desde los 14 años, antes del novio”, comentó divertida la cantante.

Evaluna le contó a los conductores de la emisión argentina que uno de sus anhelos más grandes era elegir su vestido de novia: “Yo siempre soñaba con el vestido de novia impactante, de novia, novia, creo que es lo más importante”, reconoció. La hija de Ricardo Montaner compartió en ese ocasión dónde adquirió el suyo: “Es un vestido que encontré en una tienda de Miami de una diseñadora que se llama Hayley Paige, que me encanta todo lo que hace, pero mezclé dos vestidos”, explicó. La historia de amor de Evaluna y Camilo inició en abril del 2015, cuando comenzaron a salir y descubrieron que eran el uno para el otro: “Nos dimos nuestro primer beso, en nuestro primer día de cita y nos hicimos novios a los 4 días y desde ese momento yo planeé todo, me mudé a Miami, fue muy rápido todo, pero muy bonito cada paso fue precioso”, contó el cantante a HOLA!4u.

El día que pidió la mano de Evaluna

Camilo recuerda con mucha nostalgia el día en que se acercó a Ricardo Montaner para pedir la mano de Evaluna, una conversación en la que las risas no faltaron pues, por alguna razón, antes de comentarle el tema de la charla, el intérprete de Tan enamorados, ya sabía de qué se trataba: “Guardo en mi mente mucho el día que le pedí la mano de Evaluna, fue muy raro, él no tenía ni idea que íbamos a hablar de eso. Yo le dije: ‘Montaner, tengo que hablar contigo’ y Montaner se agarró la cabeza y dijo: ‘¡Ay!’ y se reventó en carcajadas y yo también, pensé: ‘¿Nos estaremos riendo de lo mismo?’ y de repente él me dijo: ‘Te voy a contar la historia de cómo pedí la mano de Marlene a mi suegro’ y me empezó a contar. Al final me dijo: ‘Tú no me tienes que demostrar nada’, acabamos el tema, yo no dije nada, él lo supo todo”, narró el esposo de Evaluna.