La emotiva carta que la esposa de Pablo Lyle envió a la corte para mostrarle su apoyo

Como parte de la defensa de Pablo Lyle en la corte, familiares y amigos del actor enviaron una veintena de cartas dirigidas a la juez del caso, Marisa Tinkler Mendez, con el objetivo de dar fe de la personalidad respetuosa con la que siempre se ha conducido el actor. Durante la emisión de esta tarde de Ventaneando se compartieron algunos de estos textos a los que tuvo acceso el programa. Sin duda, uno de los más emotivos fue el que escribió Ana Araujo, esposa de Lyle, quien explicó a detalle cómo ha enfrentado su familia ésta difícil situación. En su papel de madre, la joven abrió su corazón y contó cómo ha sido la evolución que han experimentado sus hijos tras 4 años de proceso legal.

Aunque la jueza tuvo que desestimar estas cartas, debido a que no se le entregaron traducidas, el contenido de éstas, agregaba contexto al caso, como el hecho de que aquel viaje que la familia realizó a Miami tenía un significado muy especial: “Los niños son el punto clave en toda esta historia, creo que son la columna vertebral y el pilar más fuerte que ha pasado desapercibido todo este tiempo en el caso de Pablo. Hace 4 años viajamos a Miami para traer a Mauro y Arantza por primera vez a conocer la casa de sus primos Tiago y Liam. Planeamos un viaje con la intención de que no lo olvidaran”, se lee en una parte de la carta escrita por Ana Araujo quien también explicó que Silvia y Lucas, su cuñada y concuño, han sido siempre muy importantes para toda la familia: “Pablo y yo los admiramos mucho y hemos aprendido de ellos gran parte de lo que somos ahora como papás. Por lo tanto, ese fue un viaje que estuvo lleno de momentos lindos, llenos de risas, comida rica y pijamadas”, agregó.

Ana continuó explicando cómo impactó a sus hijos la situación legal que atraviesa Pablo: “El encuentro con el Sr. Hernández fue durante un par de años un tema muy importante con mis hijos, porque todo sucedió cuando tenían solo 4 y 8 años, ellos recuerdan ese momento como ‘uno de los más importantes de su vida’, dicho por Mauro y, por lo tanto, el entendimiento que tenía en ese momento ha ido madurando conforme ellos han ido creciendo”. La esposa del actor reconoció que, al inicio del proceso, los niños se vieron sometidos a una gran presión: “Pasaron miedo, insomnio por meses, enojo, incomprensión, rabia, mucha tristeza e inseguridad, todo esto al mismo tiempo en el que Pablo y yo pasamos por los mismos sentimientos y conforme llegaron las herramientas para nosotros así mismo les brindamos las herramientas a nuestros hijos”, explicó.

A pesar de lo retador que resultaba para todos enfrentar esta situación, Ana reconoció que los niños encontraron en su papá la fortaleza que necesitaban: “Ha sido un reto navegar la etapa más difícil de nuestras vidas siendo el pilar y la mirada que buscan nuestros hijos para sentir seguridad y continuar con sus vidas. Hace un par de días, Arantza, me comentó: ‘Mami que mi papi esté en prisión, siento que no es tan feo como lo imaginé’ y ese comentario me llenó de amor, de ternura y de gratitud, porque son unas simples palabras que representan el esfuerzo tan grande que hemos hecho. El que mis hijos el día de hoy duerman tranquilos, rían a carcajadas, amen ir al colegio y hacer deporte, tengan muchos amigos y digan que su vida es muy bonita es, sin duda, la cara más valiosa que puedo compartirle Honorable Jueza, porque habla del esfuerzo y compromiso de su papá hacia ellos”, añadió.

La valentía de Pablo

En esta misiva, Ana Araujo resaltó la valentía con la que Pablo ha enfrentado su proceso ante sus hijos: “Ellos buscan su mirada cuando tienen miedo de la situación, cuando sienten la incertidumbre de pensar en pasar tanto tiempo lejos de él, cuando se les rompe el corazón al ver a sus amigos jugando en el parque con sus papás”. Por último, la esposa del actor, agregó: “Honorable Jueza Marisa, esto es un poquito de quién es el papá de mis hijos, daría todo por tenerlo en Mazatlán con nosotros, porque no me queda duda que cuando él esté aquí será ejemplo para nuestra comunidad, como ese papá que ha caminado con conciencia, humildad y gratitud durante todos estos años y que ruego a Dios mis hijos tengan la oportunidad de tenerlo a su lado pronto”.